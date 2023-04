📣 Calciomercato Napoli, lo ha detto in diretta: può andare via a fine anno

Manca sempre meno alla conclusione di questa stagione. Sono tanti i calciatori ed i club che pensano al proprio futuro, anche il Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista finora di un’annata a dir poco straordinaria. I numeri del club partenopeo in questa stagione sono clamorosi e mancano solo quattro vittorie alla vittoria dello scudetto. Nessuno lo avrebbe detto a inizio anno, ma il tecnico toscano, insieme ai suoi uomini, ha sparigliato tutte le ‘carte in tavola’. Il Napoli ha la possibilità di vincere lo scudetto ed è in piena lotta Champions.

Il Napoli è impegnato nei Quarti di finale della Champions dove affronterà il Milan campione d’Italia. Nei prossimi giorni comincerà il doppio confronto e visto il tabellone il club azzurro ha una grossa opportunità per raggiungere la storica finale di Instanbul. Il sogno scudetto e quello Champions, la stagione del Napoli potrebbe assumere connotati straordinari.

La società intanto lavora anche al calciomercato e dà uno sguardo al futuro. Il bomber del club, Victor Osimhen, è appetito da diversi club europei e gli azzurri sondano il mercato per valutare eventualmente sostituti. Da Hojlund fino Jonathan David, senza dimenticare Beto. Giuntoli ha diversi nomi sul taccuino e il Napoli potrebbe acquistare un centravanti nella prossima sessione di calciomercato, ovviamente Osimhen permettendo.

Napoli, Beto e l’annuncio a fine gara

L’attaccante dell’Udinese Norbeto Beto è andato anche oggi a segno, nel 2 a 2 casalingo contro il Monza. Il centravanti portoghese ha segnato su calcio di rigore, firmando il pari nei minuti di recupero. Nel post partita il giocatore ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha rilasciato dichiarazioni sibilline. Ecco le sue parole: “Mi sento fondamentale per la squadra, non solo per il gol ma anche per il mio lavoro. Sto lavorando molto, ma voglio vincere di più. Sono qui per arrivare al massimo, voglio sempre di più”.

Il club friulano è ormai salvo e Beto è vicino alla doppia cifra. A gennaio il calciatore è stato ad un passo dall’Everton, ma a fine anno potrebbe dire addio. Tanti club sulle sue tracce ed anche il Napoli monitora il calciatore e il suo futuro è tutt’altro che certo.