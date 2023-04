De Laurentiis e ultras, arriva un messaggio inatteso: ora che farà ADL?

Duro comunicato relativo agli episodi di Napoli-Milan. Si attende ora una risposta del patron azzurro.

Il contrasto tra gli ultras del Napoli e la società azzurra sono argomento all’ordine del giorno. L’attrito, causato dalla gestione di De Laurentiis dei tagliandi e dell’ingresso allo stadio di striscioni e tamburi, sta rovinando un momento ce dovrebbe essere di sola gioia per Napoli e i napoletani.

Brutti gli episodi che si sono verificati domenica scorsa allo stadio Maradona, con gli ultras che dopo aver protestato civilmente fuori lo stadio, hanno assistito alla partita in modo silenzioso, creando di fatto un clima surreale in cui si sentivano solo i tifosi rossoneri.

Molte le polemiche che si erano generate nei giorni scorsi a tal proposito, divise tra quelli pro ultras e quelli pro De Laurentiis.

Napoli, il Club Napoli Tribunale dice basta alla tensione

Oggi è intervenuto nella vicenda il Club Napoli Tribunale che, attraverso un comunicato, ha espresso tutto il proprio disappunto in merito alla vicenda.

“Diciamo ‘basta’ e chiediamo una tregua a chi davvero ha a cuore le sorti del Napoli. In questo momento storico, non c’è spazio per le divisioni”, si legge sul comunicato.

Il Club Napoli tribunale dichiara che sono inaccettabili gli episodi di domenica scorsa. “Non esiste alibi per non sostenere un Napoli che sta riscrivendo la storia. Il Maradona torni ad essere pieno di passione di orgoglio come lo conosciamo”, continuano.

L’invito del CNT è di riunirsi e di tornare ad essere il dodicesimo uomo in campo. Si chiede al presidente De Laurentiis di continuare a gestire la società in modo virtuoso, e allo stesso modo di porsi in modo logico nei confronti dei tifosi per quanto riguarda l’accessibilità allo stadio.

Infine l’invito è che ciascuno faccia un passo indietro nell’unico obiettivo comune, vedere il Napoli vincere.

Un comunicato che esprime tutto il disappunto dei tifosi non coinvolti in questa storia. Tutti quelli che vorrebbero soltanto godersi il momento, storico, che la città sta attraversando. Le divisioni non fanno bene alla squadra e alla città.