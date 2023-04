“Decisione senza precedenti”, il Napoli sconvolge pure un altro ‘mondo’

Nella giornata di oggi è arrivata una clamorosa decisione in merito alla corsa al titolo: un’ulteriore soddisfazione per Spalletti e il suo gruppo

Il Napoli fa felici gli scommettitori che gli hanno dato ragione nel corso di questi mesi. La decisione assunta da due agenzie di scommesse che hanno dato via ad un’iniziativa inedita. A darne notizia è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. La rosea ha annunciato la scelta intrapresa con comparso anche su ‘Instagram’.

La vittoria con il Lecce ha permesso alla formazione di Luciano Spalletti di riprendere prontamente la marcia dopo la sconfitta con il Milan. In 29 partite di Serie A, gli azzurri sono stati battuti soltanto in tre circostanze. Sono riusciti nell’’impresa’ soltanto Inter, Lazio e Milan. Per il resto sono giunti 2 pareggi e 24 vittorie.

Napoli incontenibile, arriva una decisione “senza precedenti”: Goldenbet e Better hanno già pagato le scommesse

Il Napoli ha stravolto le coordinate dei bookmakers. Come ha rivelato quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, la formazione di Luciano Spalletti ha convinto due agenzie di scommesse a pagare in anticipo coloro i quali hanno deciso di puntare sui partenopei negli scorsi mesi.

Dopo la vittoria di ieri pomeriggio al Via del Mare di Lecce, gli azzurri sono saliti a 19 punti di vantaggio sulla Lazio, inseguitrice più immediata. Ma si fa soltanto per dire. La squadra di Maurizio Sarri può ridurre il gap battendo questa sera la Juventus. Se così non dovesse essere, al Napoli mancherebbero nove punti per rendere matematico lo scudetto.

Nella giornata di oggi, tuttavia, Goldenbet e Better pagheranno le scommesse considerando ormai incolmabile il distacco tra il Napoli e le sue avversarie. ‘La Gazzetta dello Sport’ fa poi una domanda ai suoi follower per creare interazione: “Un’altra scommessa riguarda ora la giornata in cui il Napoli festeggerà aritmeticamente il titolo di campione d’Italia: secondo voi quando sarà?”. La domanda che da un po’ di tempo a questa parte si fanno tutti. Soprattutto sotto il Vesuvio.