“Kvaratskhelia è…”: Napoli, il messaggio sul georgiano non lascia dubbi

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia, insieme con quella dl Napoli in generale, ha catturato l’attenzione dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori.

L’ennesima vittoria in campionato con il Lecce dimostra che gli azzurri si sono rimessi in carreggiata dopo la sconfitta rigorosa con il Milan. Adesso testa alla gara di andata dei quarti di fiale di Champions League, proprio contro i rossoneri.

Proseguire in Europa catapulterebbe il Napoli nell’Olimpo dei top team europei, e con lei i suoi giocatori.

Kvaratskhelia, arrivato i punta di piedi dopo un mercato “al ribasso” del Napoli, si è subito preso la scena con le sue giocate. E’ diventato subito l’idolo dei tifosi che addirittura l’hanno soprannominato Kvaradona.

Tutti si sono accorti del talento georgiano, anche gli addetti ai lavori e i “colleghi”.

Non mancano attestati di stima dagli altri giocatori. In occasione della gara col Milan, ad esempio, proprio Rafael Leao aveva voluto scambiare la maglia con lui a fine partite, dichiarando che segue e gli piace come gioca Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, arriva l’elogio del collega

A proposito dei due esterni d’attacco ha parlato un altro calciatore, Armand Laurientè. L’attaccante classe 1998 del Sassuolo ha rilasciato un’intervista a Sportweek, nella quale ha elogiato due avversari.

“Quando sono arrivato in Italia sono stato lanciato subito i campo, non ho avuto tempo per studiare il campionato italiano. Fortunatamente la squadra in cui gioco esalta le mie qualità, cioè l’uno contro uno e la rapidità. Nel mio ruolo i due calciatori migliori sono Leao e Kvaratskhelia. Devo diventare più efficace se voglio essere forte come loro, ho tempo”, ha dichiarato. “Guardando Kvara e Leao si capisce che conoscono e sanno esaltare i loro punti di forza. Sanno nascondere le loro debolezze e sono molto efficaci”, ha proseguito Laurientè.

Infine si è concentrato sulla sua stagione, dichiarando che è la migliore della sua carriera, perchè si trova nel posto giusto al momento giusto. Ha dichiarato di cominciare a capire come diventare efficace ed eliminare tutte le giocate fini a se stesse.