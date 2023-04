🔥 “Ma come si fa?”: Napoli, il commento di Cucchi non lascia scampo

Clima teso all’ombra del Vesuvio in questi giorni. Riccardo Cucchi non ha dubbi, sentenza spiazzante su quanto sta accadendo in casa Napoli.

La vittoria di ieri ha spinto il Napoli verso lo Scudetto. Un piccolo passo verso il traguardo, il ruolo di capolista che continua ad essere legittimato dai risultati maturati dagli azzurri nel corso di questo mesi, ma anche dalla personalità mostrata dalla squadra di Spalletti. Si, perché la squadra partenopea è stata in grado di rispondere sul campo alla sconfitta maturata contro il Milan durante l’ultima giornata. La partita col Lecce poteva rappresentare un problema sotto il punto di vista psicologico, ed invece gli azzurri hanno risposto bene sul campo, guadagnando i tre punti anche con un pizzico di fortuna. Il necessario, insomma, per portare a casa un sogno come la vittoria dello Scudetto.

All’ombra del Vesuvio c’è voglia di festeggiare. Da settimane la città si sta tingendo sempre più di azzurro: giorno dopo giorno, infatti, i napoletani stanno colorando le strade, sperando di poter godere il prima possibile di un sogno che la città aspetta da ben 33 anni. Manca poco, almeno stando a quella che dovrebbe essere la matematica vittoria. Nulla è ancora fatto, questo va ricordato, e c’è anche l’impegno in Champions League che ovviamente tiene alta la tensione. Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha già spiegato quanto sia importante per il club fare un buon risultato anche in Europa.

Napoli, diatriba tra ultras e proprietà: l’opinione di Cucchi

In questi giorni, però, c’è stato anche un altro elemento che ha fatto discutere all’ombra del Vesuvio. Le tensioni tra gli Ultras e del Napoli ed il presidente De Laurentiis. Tutto questo ha acceso una miccia in città, con le due parti che si spera possano arrivare ad un punto di incontro. C’è, però, chi sta osservando la situazione con grande attenzione. Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato proprio di questa situazione attraverso Twitter, andando anche a sottolineare un altro aspetto.

“Ma come si fa a contestare mentre il Napoli sta giocando e insegue un sogno che non si realizza da 33 anni?”, ha detto il giornalista di ‘Radio Rai’. “No, non riesco a capirlo. Ma so che non rappresentano i veri tifosi napoletani”, ha detto ancora Cucchi.