“Tutto per rovinare la festa”: Napoli, arriva la bordata in diretta

Il Napoli non ha convinto nella gara vinta contro il Lecce: sono due gli aspetti che secondo Marolda rischiano di rovinare la festa scudetto

Il successo con il Lecce ha consentito di mitigare in parte gli effetti della serata del Maradona con il Milan. Prove di serenità per il Napoli in un momento particolarmente delicato della stagione. Le pagine da scrivere per la formazione di Luciano Spalletti restano ancora parecchie.

Da queste dipenderà il futuro. Lo scudetto non appare in discussione, anzi le nuove frenate di Milan e Inter danno un mano in quest’ottica, aspettando la sfida di questa sera della Lazio contro la Juventus. Sullo sfondo però resiste ancora il sogno Champions League. Sul momento degli azzurri si è espresso il giornalista e opinionista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Il bello del calcio’.

Napoli, Marolda a ‘Il bello del calcio’: “Gli azzurri stanno facendo di tutto per rovinarsi la festa scudetto”

“Il Napoli ha fatto una stagione straordinaria. La squadra di Spalletti ha collezionato ottimi risultati e trovato un gioco straordinario. In questo momento però sta facendo di tutto per rovinarsi la festa scudetto”, ha detto Marolda negli studi di ‘Il bello del calcio’.

Ha poi spiegato le sue parole: “Lo sta facendo sul campo perché dopo la brutta prestazione con il Milan, a Lecce non ha saputo offrire una prestazione rassicurante. Lo sta facendo però pure al di fuori di esso con le polemiche nei confronti dei tifosi. Al ‘Maradona’ non si possono portare le bandiere. Serve un po’ di buonsenso, non si può pensare di monopolizzare anche la noia della gente”, ha continuato Marolda.

Il giornalista ha parlato anche del confronto di Champions contro il Milan: “La squadra di Spalletti deve ritrovare corsa e grinta per pareggiare l’aggressività dei rossoneri. Una soluzione potrebbe essere il ricorso al lancio lungo ma manca Osimhen”. Marolda ha poi fatto un ultimo appunto a Kim: “Troppe volte perde l’avversario”.