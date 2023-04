👀 Napoli, è tutto vero: è accaduto prima di Pasqua, esultano i tifosi

Prezioso il risultato ottenuto prima di Pasqua. Gli azzurri possono esultare e caricarsi in vista del finale di stagione.

Il Napoli Primavera sta vivendo una situazione totalmente opposta a quella della prima squadra. Se la prima squadra vive nelle vittorie e nei successi, con l’imminente conquista dello scudetto, la Primavera azzurra deve lottare per salvarsi. Troppe le partite che ha dovuto affrontare la squadra di Frustalupi in stagione tra campionato, Coppa Italia e Youth League.

Il Napoli Primavera conquista un ottimo pareggio in casa dell’Atalanta e conquista un punto prezioso in chiave salvezza subito prima di Pasqua.

Termina 0-0 il pareggio tra Napoli e Atalanta nella gara valida per la 26ma giornata del campionato Primavera 1. Un punto prezioso per gli uomini di Frustalupi che mantengono il 26mo poto in classifica a rimangono agganciati al treno salvezza.

La lotta salvezza è ancora apertissima, con gli azzurri che hanno solo 5 punti di distacco addirittura dalla decima. sette squadre per un posto solo in un finale di stagione che si prende incandescente.

Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino secondo in classifica, il Napoli reagisce bene in una sfida tutt’altro che semplice contro la compagine bergamasca, finora tra le squadre che hanno segnato più gol, e riesce a mantenere la porta inviolata.

L’Atalanta, reduce da tre vittorie consecutive contro Fiorentina, Cesena e Inter, sbatte contro un Napoli perfetta in difesa.

Primavera, Napoli conquista un prezioso pareggio

Ottima la prestazione difensiva degli azzurri, soprattutto quella del portiere Boffelli che in diverse occasioni ha salvato il Napoli e ha evitato di subire il gol del vantaggio.

Il Napoli adesso dovrà affrontare otto partite fondamentali in chiave playout. Quelle con Udinese, Hellas Verona, Sampdoria, Milan, e Inter sono tutte scontri diretti che serviranno al Napoli a confermare la propria posizione in primavera 1.

Attenzione, dunque, all’ultima parte di campionato. Alastuey e compagni dovranno mettercela tutta per conquistare una salvezza importantissima. a retrocessione sarebbe pesantissima per una società che si presta a festeggiare lo scudetto.