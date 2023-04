🔴 Napoli, le ultime su Osimhen e Simeone: arriva la nota ufficiale

C’è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Osimhen e Simeone. E’ arrivato il comunicato ufficiale proprio in questi minuti.

Il Napoli si gode il giorno successivo alla vittoria conquista su un campo non sempre semplice da affrontare come quello del Via del Mare. Il Lecce è una squadra che ha creato grattacapi a diverse compagini, riuscendo anche a portare a casa dei punti importanti. Lo stesso Napoli all’inizio della stagione si è ritrovato a racimolare soltanto un punto nella partita di andata. I pugliesi hanno lavorato molto, ad oggi possono dirsi se non salvi quantomeno sulla strada giusta per farlo. Il Napoli, tra l’altro, doveva anche dare una risposta dopo la cocente sconfitta patita per mano del Milan.

La squadra di Stefano Pioli si è imposta allo Stadio Diego Armando Maradona con un risultato netto e rotondo, di fatto alimentando preoccupazioni all’interno dell’ambiente azzurro per un possibile contraccolpo psicologico. Cosi non è stato: il Napoli ha risposto nella maniera corretta sul campo, come accaduto anche dopo le sconfitte con Inter e Cremonese. La squadra costruita da Spalletti è solida sotto il punto di vista mentale, e nella giornata di ieri è stata aiutata anche dalla fortuna. Il match è stato decisivo, infatti, dall’autogol di Gallo che ha servito un ‘assist’ alla compagine partenopea.

Napoli, come stanno Osimhen e Simeone? Il report

La giornata di ieri è stata contraddistinta, però, anche da una brutta notizia. L’infortuni di Giovanni Simeone tiene in apprensione il Napoli, anche perchè va ad aggiungersi a quello di Victor Osimhen: Raspadori è tornato da poco da un infortunio, e tutti questi elementi messi insieme potrebbero preoccupare. La speranza è quella di recuperare l’attaccante nigeriano in vista del match col Milan, con l’ex Sassuolo che sta guadagnando minutaggio. Simeone, poi, andrà valutato nelle prossime ore.

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato il report della giornata di oggi da Castel Volturno. “Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani”, scrive il sito ufficiale. Insomma, per i due attaccanti si dovrà attendere ancora un po’ di tempo: due situazioni diverse da monitorare attentamente in vista del Milan.