Napoli, l’annuncio in diretta di Cassano è una manna: tifosi increduli

Elogi dell’ex calciatore nei confronti della prestazione di ieri, secondo lui la partita più importante della stagione.

La vittoria del Napoli con il Lecce fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli. La sconfitta con il Milan, pesante, aveva mostrato un Napoli particolarmente diverso dal solito, nella voglia e nell’atteggiamento.

La vittoria di ieri con il risultato di 2-1 fa tornare al successo in vista soprattutto della gara dei quarti di finale di Champions League, proprio contro i rossoneri. Una partita che, sicuramente, sarà un crocevia delle stagionando entrambe le squadre. Testa adesso alla partita di mercoledì contro il Milan, prima della duplice sfida valida per i quarti di finale di Champions League.

Tra i commenti della gara è spuntato quello di Antonio Cassano. L’ex calciatore ha parlato alla BoboTv del match tra Lecce e Napoli, portato a casa dagli azzurri.

Lecce-Napoli, il commento di Cassano

“Il Napoli a Lecce ha fatto una partita di carattere. Quando erano in pareggio Lozano ha fatto uno scatto per recuperare su Di Francesco ed evitare il 2-1, è stato fondamentale. Dopo la sconfitta col Milan, una partita di sacrificio, voglia e compattezza. Non hanno creato tanto, ma hanno gestito il possesso co un Lecce vivo. Dopo i 2-1 del Napoli si è chiusa la partita con la gestione azzurra. Il napoli mi è sembrato tranquillo nel gestione della gara, nonostante il gioco un po’ lento”, ha dichiarato Cassano.

L’ex calciatore ha poi proseguito:

“Quest’anno il Napoli ha vinto gran parte delle partite giocando in modo meraviglioso. Quella di ieri era una partita insidiosa, e l’hanno vinta. La cosa più bella è stata a voglia di andare a fare il terzo gol all’ultimo minuto sul vantaggio di 2-1. Questo atteggiamento fa ben sperare in vista delle due partite di Champions League. Secondo me, contro il Milan, vedremo il Napoli di sempre”, ha concluso Cassano.

Dichiarazioni al miele per l’ex calciatore, di solito al centro delle polemica per le sue dichiarazioni controcorrente. Non ha mai nascosto le sue opinioni in merito al Napoli di Spalletti, e in questa occasione le ha confermate.