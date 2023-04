🟥 Napoli, saltano il big match: la decisione del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo, dopo quanto accaduto in questa giornata, potrebbe condizionare e non poco il prossimo match a Napoli.

Pesante decisione da parte del Giudice Sportivo dopo quanto accaduto in questa giornata. La decisione, obbligatoria, potrebbe condizionare il prossimo match. Saranno ben due infatti i calciatori che salteranno la sfida decisiva e la cui assenza potrebbe pesare per gli equilibri della partita.

Il Verona infatti dovrà presentarsi alla trasferta contro il Napoli senza due importanti pedine nell’undici scaligero. Stiamo parlando di Veloso e Magnani che, nella partita contro il Sassuolo, hanno rimediato un cartellino giallo. Essendo loro già in diffida, scatterà in automatico la squalifica per i due calciatori. Per mister Zaffaroni, il quale dopo la vittori di oggi, ha rilanciato le chance si salvezza del Verona, una doppia assenza pesante in un match che, per gli scaligeri, è fondamentale.

Dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo, maturata in rimonta negli ultimi minuti di gioco, il Verona vede nuovamente la luce della zona salvezza. La squadra gialloblù è adesso a soli quattro punti dallo Spezia quart’ultimo che in questo turno ha pareggiato contro la Fiorentina, ma che non vince da tre partite e che adesso comincia a sentire il fiato sul collo da parte dell’Hellas. Per il Verona quindi quello contro il Napoli è un vero e proprio big match per alimentare le speranze di salvezza.

Serie A, verso i verdetti finali: in coda il Verona punta lo Spezia

Mentre la Serie A entra nella sua fase decisiva da un lato c’è gran bagarre nella zona Champions con squadre che, in attesa di sapere cosa ne sarà della penalizzazione della Juventus, rischiano di passare, nel giro di un paio di match dalla Champions League al rischio di non partecipare a nessuna competizione europea.

In coda invece sembrano ormai spacciate Sampdoria e Cremonese, con lo scontro diretto andato a favore di questi ultimi che evitano l’ultima posizione in classifica. Per l’ultimo posto disponibile per la salvezza invece la lotta sembra essere soprattutto tra Spezia e Verona, rispettivamente a 26 e a 22. Ma occhio anche a Lecce, reduce da un periodo molto negativo, a 27 punti e Salernitana a 29.