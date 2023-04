😮 Osimhen in persona conferma tutto: Napoli, splendida notizia

Parole importanti quelle dell’attaccante nigeriano del Napoli. Ecco cosa ha rivelato alla stampa Victor Osimhen.

Il Napoli vince a Lecce e riscatta immediatamente la brutta sconfitta con il Milan. Un successo importante, arrivato nonostante l’assenza in attacco di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, capocannoniere degli azzurri e del campionato, sta provando il recupero in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Naturalmente i tifosi incrociano le dita e sperano che possa farcela.

E proprio i tifosi sono il focus principale delle parole che Victor Osimhen ha rilasciato a L’Equipe in una lunga intervista. “Se a volte sembriamo volare il merito è dei tifosi!” ha dichiarato l’attaccante nigeriano. “Si sente tutto, noi sentiamo tutto. L’energia che trasmettono, quello che sta succedendo nell’ultimo mese, l’eredità della figura di Diego Armando Maradona. Si sente tutto.”

Osimhen poi continua a tessere le lodi di Napoli, un posto che secondo lui è in controtendenza con l’ambiente oggi troppo freddo del calcio: “In un mondo freddo come il nostro, Napoli rappresenta per me un luogo dove tutto si è allineato. Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma qui hanno sempre creduto in me. La società e i compagni. E questo è stato fondamentale. Per me Napoli è stato il posto ideale dove esplodere, avevo bisogno del posto giusto e qui l’ho trovato.”

Napoli, Osimhen tra la ‘vecchia guardia’ e Spalletti

Appena arrivato a Napoli Osimhen stentava a credere a quello che stava vivendo: “Non credevo che la città fosse così un tutt’uno con la squadra di calcio.” Una cosa che lo colpì molto tanto da spingerlo a chiedere spiegazioni a due della vecchia guardia come Mertens e Koulibaly. La risposta che ebbe fu emblematica: “Andai da loro per capire meglio e mi dissero che questo non era niente. Con i tifosi oggi non c’è nessun problema, non mi preoccupano mai nemmeno quando mi fermano per strada.”

Un passaggio infine su Spalletti: “Con Spalletti non è che hai tanta scelta. Si, io faccio gol, ma devo essere anche il primo difensore altrimenti il mister impazzisce. Per me è un genio, se in campo facciamo quello che ci dice lui, possiamo giocarcela e battere qualsiasi avversario abbiamo di fronte.”