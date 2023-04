Giuntoli e le quattro opportunità di mercato per migliorare il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli può sfruttare il mercato dei parametri zero per innalzare ulteriormente la qualità della rosa di Spalletti

Il lavoro di Cristiano Giuntoli proseguirà in estate. Il direttore sportivo toscano, che qualche settimane fa ha confermato di stare bene a Napoli e non avere intenzione di spostarsi, continuerà la sua opera. Lo spessore della squadra costruita durante la scorsa estate non è in discussione.

Tuttavia, potrebbero configurarsi le condizioni per potenziare la rosa attraverso qualche altro innesto di qualità in grado di aumentare le alternative di Luciano Spalletti e rendere sempre più competitivo il Napoli. Alcuni elementi poi potrebbero arrivare a condizioni favorevoli. Il panorama europeo propone almeno quattro calciatori in scadenza ed in grado di fare gola alla società di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: da Ndicka a Traoré, quattro possibili colpacci a parametro zero per Cristiano Giuntoli

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre molto attento all’inserimento di talento giovane. Il ds del Napoli però potrebbe anche prendere in considerazione di qualche elemento a parametro zero come è già successo saltuariamente in passato. In difesa, centrocampo e attacco dando un’occhiata alle possibilità che offre il mercato ci sono alcune opzioni molto interessanti.

Per il reparto arretrato un nome già accostato al club del presidente Aurelio De Laurentiis è quello del francese dell’Eintracht Francoforte Evan Ndicka. Il centrale mancino classe 1999 è un profilo molto seguito in Europa. Il giocatore è un perno della retroguardia del club tedesco ma diventerà presto un pezzo pregiato in quanto a giugno si libera gratuitamente.

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Juan Jesus e nel caso in cui dovesse portare a termine l’operazione potrebbe non avere l’esigenza di non aggiungere un difensore centrale poiché Spalletti può contare anche su Kim, Rrahmani e Ostigard.

Il club azzurro sta inoltre lavorando per tentare di rinnovare i contratti di Zielinski e Lozano. Entrambi sono in scadenza nel 2024 e la loro continuità all’ombra del Vesuvio sembrerebbe in forte discussione. Se le trattative non dovessero arrivare a buon porto allora per i due si potrebbe aprire la porta d’uscita.

Per la sostituzione del polacco, uno dei nomi potrebbe essere quello di Daichi Kamada. Il giapponese, come Ndicka, è a pochi mesi dalla fine del suo rapporto con l’Eintracht Francoforte. In questa stagione il nipponico ha siglato tredici gol fra tutte le competizioni. Ciò consentirebbe di non perdere il supporto realizzativo di Zielinski.

Per l’eventuale sostituzione di Lozano, potrebbero esserci infine due candidati. Entrambi sono stati accostati al Napoli in questi mesi. Tutti e due spagnoli, uno però gioca in Premier League. Il nome è quello di Adama Traoré (1996) giocatore che ha nelle sue corde un ottimo cambio passo ma sotto il piano realizzativo lascia parecchio a desiderare. L’esterno spagnolo lascerà il Wolverhampton in estate.

L’altro profilo, quello di Asensio (1996) non ha la stessa esplosività del collega ma è dotato di maggiore qualità ed è anche più efficace sotto porta. Il giocatore ha perso protagonismo nel Real Madrid negli ultimi anni e vuole rilanciarsi altrove.