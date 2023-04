Napoli, Meret dall’addio al rinnovo: chi sarà il suo vice l’anno prossimo?

Meret dopo un’iniziale scetticismo si è preso i pali del Napoli. Il contratto è stato rinnovato, ma chi sarà il suo vice il prossimo anno?

Dopo i quattro gol subiti contro il Milan, Alex Meret, così come il resto della squadra, si è riscattato a Lecce. Il portiere azzurro ha offerto una buonissima prova. Incolpevole sul gol subito, ha regalato alcuni interventi degni di nota. Ed anche la gestione del pallone con i piedi, prunto dolente la scorsa stagione, è stata preziosa per i difensori del Napoli quando si trattava di fuggire dal pressing del Lecce.

Fa sorridere pensare, con il senno di poi, che Meret è stato fino all’ultimo con la valigia in mano. Si parlava di Kepa o di Keylor Navas per sostituirlo, con il portiere italiano pronto ad essere dirottato allo Spezia. Invece, come capitato anche con altri calciatori azzurri, il campo ha parlato in modo diverso. Alex Meret si è preso i guantoni da titolare e li ha posati solo una volta per infortunio, sostituito dal vice, arrivato a gennaio, Gollini.

Rendimento altissimo che gli è valso il rinnovo. A settembre firmato il nuovo contratto con gli azzurri che lo legherà al club fino al 2024 con opzione fino al 2025. Insomma, almeno il prossimo anno, la porta del Napoli dovrebbe essere sicura di avere Meret come suo guardiano. Ma, a questo punto la domanda è lecita: chi sarà il suo vice?

Tra il riscatto di Gollini e la scommessa Caprile: il futuro della porta del Napoli

La stagione azzurra era iniziata con Sirigu dodicesimo. L’ex tra le altre di Palermo e PSG non ha però mai visto il campo e a gennaio è stato quindi imbastito un maxi scambio, con il coinvolgimento anche dell’Atalanta, che ha portato Sirigu a Firenze e Gollini a compiere il percorso opposto Lo stesso Gollini ha poi sostituito Meret infortunato contro la sua ex squadra, l’Atalanta appunto, fornendo una buonissima prova.

Stando a quanto riportava il Corriere dello Sport qualche giorno fa su Gollini ci sono valutazioni positive da parte dello staff azzurro e non è escluso che a fine anno arrivi il riscatto per una cifra attorno agli 8 milioni. Giuntoli però potrebbe anche pensare che sia meglio una soluzione ‘in casa’. C’è sempre la suggestione Elia Caprile, giovane numero uno del Bari, che tanto sta facendo bene in cadetteria. Qui però c’è da registrare l’inserimento del Benfica. La famiglia De Laurentiis opterà per un trasferimento ‘interno’ oppure prevarrà la linea di una cessione in Portogallo.