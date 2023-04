“Sarebbe bellissimo!”: Napoli, due ex campioni della Premier fanno sognare i tifosi

Prosegue il cammino del Napoli verso lo Scudetto, senza dimenticare la Champions League. Un ex campione della Premier fa sognare gli azzurri.

Un Napoli che non vuole fermarsi, e che dopo la battuta d’arresto contro contro il Milan ha subito ritrovato il sorriso. In molti temevano un contraccolpo psicologico dopo la pesante sconfitta patita per mano della squadra rossonera: perdere 4-0 di fronte ai propri tifosi sul prato dello Stadio Diego Armando Maradona, non esattamente un qualcosa per cui andare fieri. Lo sa Luciano Spalletti che aveva avvertito tutti: non abbassare la guardia, guai a pensare di aver già vinto qualcosa. Il Napoli ha un margine di vantaggio importante rispetto alla seconda della classe in campionato, ma è allo stesso tempo vero che agli azzurri mancano ancora diversi punti prima di potersi dire campione.

Ad oggi sono 12 se si fa il calcolo sulla Lazio seconda, 13 ovemai la Juventus dovesse riottenere i punti di penalizzazione e quindi tornare in corsa anche per lo Scudetto. Insomma, tra le quattro vittorie e le quattro vittorie e mezzo, cosi il Napoli potrà dirsi certo della vittoria, al netto ovviamente di quello che è il cammino di chi sta dietro. La vittoria di ieri della Lazio contro la Vecchia Signora è stata di grande impatto ed ovviamente ridimensiona anche quella corsa bianconera che, dovesse Allegri vedersi restituire i punti, lancerebbe i bianconeri in uno scenario del tutto diverso.

Napoli, non solo la Serie A: occhio alla Champions, parlano Carragher e Neville

Il campionato è ovviamente l’obiettivo principale del Napoli, ma non è da dimenticare il percorso in Champions League. Gli azzurri hanno conquistato il traguardo dei quarti di finale, ed ora c’è la sfida contro il Milan per provare ad approdare alle semifinali. Un obiettivo anche questo, il presidente De Laurentiis ha già chiarito che gradirebbe un Napoli bene impegnato anche in Europa.

In queste ore si è giocata Liverpool-Arsenal (2-2) e proprio in occasione di questa sfida Sky Sport ha intervistato due ex campioni che hanno militato con maglie gloriose come quella dei Reds o del Manchester United: Jamie Carragher e Gary Neville. Quest’ultimo ha parlato anche dell’Italia e del cammino del Napoli in Champions League.

“L’Italia ed il calcio italiano è sempre stato ai massimi del calcio europeo. Il grande Milan di Sacchi e Capello, noi l’abbiamo visto e siamo cresciuti con quelle squadre”, ha detto Neville. “Il mio Manchester, il suo Liverpool. In passato la Serie A è stata a livelli incredibili, ora lo sta facendo a Premier”, ha ancora detto l’ex Manchester United. “Sarebbe bellissimo se il Napoli vincesse la Champions League, anche in vista di quella che sarà la Superlega semmai si farà”, ha detto Neville. “Il Napoli – ha proseguito l’ex calciatore – si sta meritando di fare un passo in più, di entrare tra i grandi club d’Europa”, le parole di Neville.