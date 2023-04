“Il sostituto di Lobotka…”: Napoli, l’ex azzurro lancia due nomi

Il Napoli, dopo le vacanze di Pasqua, tornerà in campo nuovamente contro il Milan ma in Champions League: le parole dell’ex centrocampista.

Il Napoli, subito dopo le festività, tornerà in campo e se la vedrà contro il Milan in Champions League. Bisognerà fare una prestazione di livello, specialmente dopo quanto accaduto in campionato solamente pochi giorni fa contro gli uomini di Stefano Pioli. Del momento degli azzurri e non solo ha parlato l’ex calciatore, Gaetano D’Agostino.

Il Napoli mercoledì sera a San Siro giocherà per ipotecare la qualificazione in Champions League ma anche per riscattare quanto successo in campionato contro il Milan.

A pochi giorni dalla gara di andata dei quarti di finale, quindi, della squadra di Luciano Spalletti ha parlato l’ex centrocampista, Gaetano D’Agostino. Facendo riferimento. poi soprattutto a un calciatore azzurro.

Napoli, senti D’Agostino su Lobotka: tanti elogi per il giocatore azzurro

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha parlato l’ex calciatore Gaetano d’Agostino. Le sue parole sul Napoli: “In queste ultime partite al Napoli manca quella ferocia nell’attaccare gli spazi. Quella determinazione e quel carisma che ha Osimhen. Davanti è un leader e tiene in apprensione i difensori avversari e favorisce gli inserimenti dei propri compagni. A Lecce ci hanno perso tutti, il Napoli no. Quindi ha fatto una prestazione da squadra matura. In questo momento un po’ di brillantezza viene a mancare, i viaggi con le nazionali sono devastanti. Non tutte le vittorie arrivano dominando, si ottengono anche con la furbizia e il Napoli questo ha fatto”.

Poi il suo pensiero su un giocatore che è diventato imprescindibile: “Non è facile trovare un sostituto di Lobotka. Potrei trovarlo in Rovella del Monza. Non ha le stesse caratteristiche e capacità tecniche dello slovacco, ma potrebbe essere un buon sostituto. Anche Amrabat – ha continuato l’ex centrocampista – potrebbe andare bene, ma con compiti completamente diversi. Lobotka è un professore, tutti gli altri sono giocatori che potrebbero starci ma non è facile”. Conferma quindi anche D’Agostino quanto la presenza di Lobotka sia fondamentale in una squadra come quella del Napoli.