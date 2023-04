Osimhen addio, scelto l’erede: ecco quanto costerà a De Laurentiis

In bilico la permanenza di Osimhen, oggetto del desiderio del Manchester United. Il Napoli, intanto, ha individuato il sostituto.

Il Napoli ha già iniziato a muoversi, in vista della sessione stiva del mercato. Il club cercherà di regalare al tecnico Luciano Spalletti nuovi rinforzi di qualità, con i quali rendere la rosa ancora più competitiva. Al tempo stesso, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli saranno chiamati a valutare la posizione di numerosi elementi del gruppo, finiti nel mirino di vari top club europei.

È il caso, ad esempio, di Khvicha Kvaratskhelia ambientatosi nel migliore dei modi nella nuova realtà. L’ala sinistra, acquistata dalla Dinamo Batumi per appena 10 milioni, ha raccolto nel migliore dei modi il testimone lasciato da Lorenzo Insigne mettendo a referto 14 reti e 16 assist in 32 apparizioni complessive. Numeri che gli hanno consentito di risultare spesso determinante per le sorti della propria squadra e finire nei radar del Real Madrid e del Paris Saint Germain.

La società azzurra, in ogni caso, è tranquilla al punto da spegnere sul nascere le voci relative ad un possibile rinnovo ed adeguamento dello stipendio del georgiano, ritenendoli non necessari. Kvaratskhelia resta comunque in bilico e lo stesso discorso può essere applicato a Victor Osimhen, oggetto del desiderio del Manchester United. I ‘Red Devils’, per tamponare la partenza di Cristiano Ronaldo, a gennaio ha preso Wout Weghorst su input del tecnico Erik ten Hag mentre in estate andrà alla ricerca di un bomber di caratura internazionale.

Napoli, se parte Osimhen ecco Hojlund

La scelta degli inglesi è ricaduta proprio su Osimhen che, di recente, ha rivelato di sognare lo sbarco in Premier League. Il Napoli ha fissato il prezzo in vetrina (150 milioni) ed intanto ha cominciato a vagliare diversi possibili sostituti del nigeriano. Uno di quelli maggiormente graditi al club partenopeo risponde al nome di Rasmus Hojlund, rivelazione della Serie A e pezzo pregiato dell’Atalanta.

Il danese, autore di 7 gol e 3 assist in campionato, ha una valutazione di 65 milioni. Cifra che potrebbe essere finanziata proprio dai proventi dalla cessione di Osimhen al Manchester United. La Dea vorrebbe tenerlo, specie in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma tutto dipenderà dall’offerta che arriverà a Zingonia. Il Napoli riflette, in estate rischia di scattare una rivoluzione.