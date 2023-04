“Disposto a follie…”: Napoli gelato, la notizia fa tremare Spalletti

Il Napoli alla vigilia della gara contro il Milan, ma attenzione alla notizia che fa tremare Spalletti e gela i tifosi. Ecco svelato tutto nel corso della diretta.

Poco più di ventiquattro ore e poi sarà fischio di inizio tra Milan e Napoli. Il primo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League è un appuntamento storico per il club azzurro, al quale però arriverà con qualche cerotto di troppo. Non solo l’assenza di Giovanni Simeone, ma anche e soprattutto quella di Victor Osimhen. Il nigeriano ha provato sino all’ultimo minuto ad essere della partita, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

L’ex bomber del Lille, dunque, non sarà ufficialmente tra i convocati per la sfida di domani, causando non poco scoraggiamento tra le fila dei tifosi del Napoli. Lo stesso Luciano Spalletti sarà costretto ad inventarsi qualcosa nelle proprie rotazioni, visto che mancherà una vera e propria alternativa all’unico attaccante disponibile, Giacomo Raspadori. Anche perché il recupero di Osimhen è ancora lontano, con la sola speranza di poterlo rivedere in campo tra una settimana esatta per la gara di ritorno col Milan. E nel mentre, c’è da capire persino quale futuro avvolgerà il nome del nigeriano.

Napoli-Osimhen, quale futuro? La rivelazione in diretta spiega tutti

A rivelare quale futuro attenderà Victor Osimhen, è il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Davide Chinellato. Ai microfoni di ‘TV Play’, la firma de la Rosea è stato chiaro e ha spiegato: “Il Manchester United è disposto a fare follie per il nigeriano…”.

Di qui, Chinellato ha aggiunto: “Lo United ha bisogno di un centravanti e potrebbe fiondarsi su un profilo come Victor Osimhen. L’alternativa al momento è Harry Kane, ma il nigeriano piace da molto tempo. Da quando? Da quando si è rotto il rapporto con Cristiano Ronaldo. Le cifre al momento sono più che importanti. Le richieste del Napoli sono alte e si attestano intorno ai 160 milioni di euro. Nella lista del Manchester United questi sono i primi due nomi, poi il terzo è Kolo Muani”.