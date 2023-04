Non solo Osimhen e Simeone: Napoli, ufficiale un’altra assenza

Napoli alle prese con un’altra assenza importante, dopo gli infortuni di Osimhen e Simeone. Spalletti dovrà trovare le giuste soluzioni.

Piove sul bagnato in casa partenopea. Arrivato ormai al gran finale di stagione, Spalletti si trova a dover fare i conti con una rosa ridotta all’osso dalle assenze, ma ancora tante partite concentrate. Sono note le assenze per infortunio di Osimhen e Simeone, ma il tecnico di Certaldo si trova ora a dover fare i conti anche con un altro indisponibile. Un problema che rischia di divenire rilevante, visti i tanti impegni importanti dei prossimi giorni.

Domani sera, infatti, la squadra azzurra sarà di scena in quel di San Siro contro il Milan, con l’intento di restituire ai rossoneri la brutta figura del 2 aprile in campionato al Maradona. Lo scenario sarà quello dell’andata dei quarti di finale di Champions League, ma i problemi per il Napoli non sono pochi. Spalletti si presenterà infatti con i giocatori contati in attacco, viste le assenze dei suoi due centravanti, Osimhen e Simeone.

Il titolare dovrebbe quindi essere Giacomo Raspadori, ma si spera di recuperare il prima possibile almeno uno dei due infortunati. Il calendario partenopeo è piuttosto fitto, con quattro partite nei prossimi 12 giorni, tra cui la doppia sfida al Milan e l’incrocio con la Juventus. Alla lista degli assenti si è però aggiunto anche un altro giocatore, che complica ulteriormente i piani dell’allenatore toscano.

Napoli, un altro indisponibile per Spalletti

La buona notizia, se non altro, è che almeno questa assenza non sarà in Champions League, ma solo in campionato. Poco fa il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha confermato la squalifica di un turno per Tanguy Ndombelé, ammonito nel match di venerdì contro il Lecce. Il centrocampista francese salterà dunque la prossima di Serie A, sabato 15 aprile in casa contro il Verona.

Ndombelé non è un titolare, ma la sua assenza si farà comunque sentire, Con tanti incontri in pochi giorni, a Spalletti farebbe senz’altro comodo avere un’alternativa in più a centrocampo, un settore in cui ci sono pochi sostituti validi. Infatti, tolti i tre titolari Lobotka, Anguissa e Zielinski, gli unici giocatori usati regolarmente dal Napoli sono Ndombelé ed Elmas. Per contro, anche il Verona ha due squalificati per la gara con il Napoli: Giangiacomo Magnani e Miguel Veloso.