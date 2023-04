Lite improvvisa, occhio Napoli: il tecnico lo fa fuori per il big match?

Lite improvvisa a pochissimo tempo dal big match: occhio Napoli, il tecnico è costretto a farlo fuori ed escluderlo dalla partita dell’anno?

Non è una vigilia semplice, ma il Napoli di mister Luciano Spalletti non vuole perdere il morale e lo spirito riacquisito dopo la vittoria di Lecce. Domani, gli azzurri si giocheranno una delle gare più importanti della propria storia. Anche se saranno costretti a farlo senza qualche tassello illustre e qualche pezzo da novanta nel proprio undici.

L’assenza di Victor Osimhen pesa già da sola, ma a renderla ancora più insostenibile sono le condizioni fisiche precarie di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Il primo sarà fermo ai box per quasi un mese, dopo il problema muscolare accusato proprio in Lecce-Napoli. Il secondo naviga a vista e si allena ancora da parte, in vista della gara di domani col Milan. Insomma, problemi che rischiano di abbattersi in un mese di aprile delicato, dove tra qualche settimana gli azzurri dovranno andare anche a Torino in casa della Juventus.

Verso Juventus-Napoli, problemi per Allegri: lite col big, rischia di finire fuori rosa?

L’avvicinamento al delicato match del 23 aprile, però, non è tranquillo e lineare persino per la Vecchia Signora. Non solo i bianconeri dovranno fare i conti con l’infermeria e con le condizioni precarie di molti dei suoi big. Ma Allegri dovrà fare i conti anche con le intemperanze di alcuni calciatori in seno al suo organico.

Chi? Leandro Paredes. Come riportato dall’edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, ieri ci sarebbe stata una lite dai toni estremamente accesi tra l’argentino e lo stesso Max Allegri. Secondo una prima ricostruzione, l’ex PSG risultava già nervoso nella partita pre-grigliata (tradizionale di Pasquetta) e al termine della sgambata si è diretto a passo spedito alla ricerca del confronto con il proprio allenatore. Di lì una discussione sul poco minutaggio avuto da Paredes nelle ultime settimane, sino ad un punto di rottura e allo stesso calciatore che poi ha disertato il tradizionale pranzo di squadra. Una brutta gatta da pelare per la Juventus, con l’argentino che ora può finire fuori rosa per questo mese di aprile e saltare anche la sfida del 23 contro il Napoli.