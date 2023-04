🔴 Napoli, di male in peggio: stop lunghissimo e Spalletti gelato

Il Napoli si prepara a dover affrontare uno stop lungo: arrivano le prime indiscrezioni sull’infortunio e Luciano Spalletti si prepara al forfait.

Il Napoli sarà impegnato domani sera contro il Milan in Champions League. Poi tornerà a giocare in campionato, al Diego Armando Maradona, contro il Verona. Non ci sarà però un ex del match che ora rischia di dover affrontare uno stop davvero lungo. Ecco le ultime novità .

Il Napoli sta preparando per il match di Champions League da giocare a San Siro. Non sarà semplice e il ko subito in campionato, proprio per mano dei rossoneri, l’ha testimoniato. Serve massima concentrazione.

Nel frattempo, in attesa degli esami strumentali che l’attaccante svolgerà (oltre a quelli di Victor Osimhen), sono arrivate le prime indiscrezioni sull’entità dell’infortunio rimediato da Giovanni Simeone contro il Lecce. Cresce adesso la preoccupazione in casa Napoli.

Napoli, dopo Osimhen anche Simeone: l’argentino rischia di dover affrontare un lungo stop

Giovanni Simeone è stato costretto contro il Lecce a chiedere il cambio a Luciano Spalletti per un problema muscolare. Il mister del club partenopeo è perciò obbligato a giocarsela con il Milan in Champions League con un attacco davvero corto. Di fatto solamente Giacomo Raspadori è tornato arruolabile e ora le decisioni da prendere sono importanti. A detta di Aurelio De Laurentiis non ci sarà Victor Osimhen. Ma preoccupa anche Giovanni Simeone: le ultime sulle sue condizioni.

A parlare dell’argentino e delle sue condizioni fisiche è stato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sportivo ha fatto sapere che l’attaccante si sottoporrà a esami strumentali che diranno di più sulle sue condizioni. Ma lo stop si prospetta comunque lungo: si parla, infatti, di un intero mese. Se questo dovesse essere confermato significherebbe che il Cholito non ci sarebbe in Champions League contro il Milan, ma anche contro Verona, Juventus, Salernitana, Udinese e Fiorentina.