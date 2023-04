Milan-Napoli, annuncio su Osimhen: l’allenatore rivela tutto

Le condizioni di Victor Osimhen stanno caratterizzando tutte le analisi della vigilia, anche l’allenatore del Milan Pioli ha toccato l’argomento

Stefano Pioli ha già parlato in conferenza stampa dell’impegno di domani sera contro il Milan. Il match con i rossoneri metterà in palio una prima fetta del pass per la semifinale di Champions League. Il Napoli dovrà fare una partita attenta ed equilibrata perché i secondi novanta minuti della gara ad ampio raggio si giocheranno al Maradona di Napoli.

Questo potrebbe essere un fattore positivo lasciando in piedi il discorso qualificazione. Spalletti chiederà ai suoi una prestazione lontana da quella evidenziata in campionato due settimane fa. Il tecnico del Milan ha allontanato il ricordo di quella prova perfetta da parte dei suoi.

Napoli, Pioli : “Di fronte due squadre forti, senza Osimhen loro perdono profondità ma noi pensiamo alle nostre caratteristiche”

In conferenza stampa, Pioli è intervenuto per concentrare il focus sulla grande sfida italiana di domani sera a San Siro, contro il Napoli. “Abbiamo preparato bene la partita, sapendo quali sono le difficoltà e cosa comporta la Champions”, Stefano Pioli ha avvisato l’ambiente durante la conferenza stampa di vigilia. Il tecnico ha analizzato ogni aspetto della gara: “Gli scontri diretti in campionato hanno detto che siamo due squadre molto forti. Questa è un’altra competizione ma dobbiamo avere fiducia. Non si possono fare fotocopie delle partite precedenti. Dovremo mettere in campo situazioni differenti ed essere bravi a fare le scelte più adatte e sfruttare gli spazi giusti”, ha spiegato l’allenatore del Milan.

“Il Milan non ha fatto per tanti anni questa competizione pertanto si tratta di una gara importante. Vogliamo fare il massimo per provare a passare il turno ma siamo consapevoli che il Napoli è una squadra fortissima. Ormai però le squadre ancora in corsa nel torneo lo sono tutte”, ha rimarcato il parmigiano.

Infine, sull’assenza di Osimhen, Pioli non ha fatto una piega: “Victor è un grandissimo attaccante. Ha fatto gol a ripetizione ma non dimentichiamo che il Napoli prima della sfida contro di noi aveva sempre vinto senza di lui. Gli azzurri hanno il migliore attacco della Champions. Senza di lui saranno meno forti nella profondità. Noi però pensiamo all’impegno concentrandosi sulle nostre caratteristiche di gioco”.