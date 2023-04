Milan-Napoli, il capitano non vuole saperne: frecciata in conferenza

Conferenza stampa movimentata alla vigilia del match tra Milan e Napoli: eloquenti le parole del capitano.

Napoli all’appuntamento con la storia. Domani sera a San Siro gli azzurri affronteranno i padroni di casa del Milan in una partita che significa per gli uomini di Spalletti la prima volta nella storia in un quarto di finale di Champions League. Grande attesa, ma anche un pizzico di preoccupazione vista l’assenza di Victor Osimhen e l’ultimo scontro tra le due squadre che ha visto i rossoneri di Stefano Pioli imporsi al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con il punteggio di 0-4.

Sul primo punto Luciano Spalletti è stato chiaro: “Una squadra non è semplicemente la somma delle sue individualità.” ha detto in conferenza stampa. “Bisogna guardare tanti fattori. Anche altre volte abbiamo giocato senza Osimhen e abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto vedere di saper giocare indipendentemente da chi era in campo dall’inizio. Osimhen è un giocatore importante, ma ho fiducia in chi scenderà in campo al suo posto.”

Sul secondo punto invece a rispondere è il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro è chiarissimo, bisogna voltare pagina. In campionato il Napoli ha fatto un passo falso, poi riscattato dal successo di Lecce, ma questo non deve condizionare la partita di Champions League: “Della partita di campionato persa contro il Milan abbiamo parlato anche troppo. Ora è un’altra partita, si volta pagina. Ci siano allenati e ci siamo preparati bene, pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce è servita a darci morale. Non abbiamo timore, in quella partita non siamo stati il Napoli.”.

Napoli, Di Lorenzo sull’assenza di Osimhen: “Non dipendiamo soltanto da un giocatore”.

Sull’assenza di Victor Osimhen il capitano la pensa come Luciano Spalletti: “E’ un giocatore molto importante, ma siamo una squadra e non dipendiamo da un solo giocatore. Ho piena fiducia nei miei compagni che ci sono.”

Il suo posto, salvo condizioni che lo impediscono, potrebbe essere preso da Raspadori. Per l’ex Sassuolo massima fiducia: “Anche se è giovane è comunque un ragazzo con esperienza internazionale. Non dimentichiamoci che ha vinto un europeo. E’ stato frenato dagli infortuni, ma può dare tantissimo e fare la differenza.”