Napoli, Spalletti non ci sta: la risposta stizzita in conferenza

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: la sua reazione stizzita ha colpito molto.

Vigilia di Champions League per il Napoli. Gli azzurri sono chiamata alla storica trasferta di Milano. Non tanto per il match, visto che lo scontro con il Milan c’è stato, in campionato, solo qualche turno fa, ma per il fatto che il Napoli, per la prima vota nella sua storia, si presenta sul palcoscenico dei quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Gli azzurri sono chiamati ad una grande partita, non solo per il palcoscenico e per l’avversario, capace di vincere per 4-0 nell’ultimo incontro di campionato, ma anche per le assenze che hanno falcidiato l’attacco, quella di Giovanni Simeone, ma soprattutto quella di Victor Osimhen. Il capocannoniere del campionato e della squadra non sarà infatti in campo, ma guai a partire battuti solo a causa della sua assenza. Spalletti infatti ha reagito in maniera decisa a chi gli domandava quanto fosse decisiva l’assenza dell’attaccante nigeriano.

“La forza di una squadra non può mai essere ridotta ad una semplice addizione tra i suoi giocatori.” ha dichiarato Spalletti in conferenza stampa. “Ci sono tanti fattori: le qualità dei singoli, come riescono a coesistere l’uno con l’altro, l’atteggiamento di squadra. Abbiamo fatto vedere di saper giocare al di là degli undici che iniziavano la partita. Anche quando è mancato Osimhen non sono mancati i risultati, per questo mi aspetto che chi va in campo possa fare altrettanto bene.”

Napoli, Spalletti alle prese con l’attacco contato: le condizioni di Raspadori

Oltre ad Osimhen sarà però assente anche il suo sostituto Giovanni Simeone. Ed anche l’altro attaccante del Napoli in rosa, Giacomo Raspadori, non è in ottime condizioni. Proprio su di lui Spalletti fa un importante passaggio: “Con noi ha fatto un solo allenamento nemmeno tanto profondo, valuteremo domani.”

Chi giocherà quindi in attacco? La logica parla proprio dell’ex Sassuolo come il sostituto più naturale, ma qualora non dovesse farcela sono pronte due ipotesi d’emergenza. Lozano e Kvaratskhelia potrebbero doversi adattare al ruolo di prima punta. Spalletti però rimanda la decisione a domani: “Faremo ulteriori prove circa la condizione di Raspadori, poi valuteremo chi giocherà in attacco.”