🚨 Milan-Napoli, Pioli in ansia: quattro giocatori rischiano di saltare il ritorno

Si avvicina la partita tra Napoli e Milan. Stefano Pioli è in ansia per la gara del Mezza, quattro giocatori rischiano di saltare il match di ritorno contro gli azzurri.

Mancano meno di 24 ore ad una sfida molto importante che potrebbe delineare in maniera concreta il prosieguo della stagione di due squadre. Da un lato il Napoli, capolista in campionato e che sogna la vittoria del tricolore, e dall’altra un Milan molto in ritardo rispetto agli azzurri ma che vanta una vittoria larga ed importante proprio contro gli azzurri durante l’ultimo confronto avuto in campionato. La squadra di Stefano Pioli si è imposta per 4-0 contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona appena qualche giorno fa. Certo, la partita sarà diverse già per il contesto: i quarti di finale di Champions League raccolgono un fascino molto diverso.

Poi ci saranno le contromisure, quelle che Spalletti avrà preso proprio per fermare la corazzata rossonera. In primis il centrocampo, elemento principale attraverso il quale proprio il Milan è riuscito ad imbrigliare il Napoli e portare a casa conseguentemente i tre punti. All’ombra del Vesuvio c’è grande consapevolezza di quanto sarà importante, però, l’assenza di un giocatore centrale come Victor Osimhen. Il nigeriano non ha recuperato, anche se la speranza è che si possa rendere nuovamente disponibile per la gara di ritorno.

Milan, Pioli in ansia per il Napoli: quattro diffidati domani al Meazza

Spalletti dovrà sciogliere i dubbi da qui alle prossime ore. La sensazione è che l’allenatore possa decidere di optare per una soluzione tampone. Raspadori ha svolto allenamento con il gruppo oggi e quindi è recuperato e convocato, ma è anche vero che lo stesso Spalletti ha ammesso che l’ex attaccante del Sassuolo non ha i ’90 minuti nella gambe. Ecco perchè si cercherà di mettere in campo qualcosa di diverso.

In casa Milan, intanto, c’è fiducia per la sfida col Napoli. Pioli sa che buona parte della stagione rossonera passa proprio da questo doppio confronto, anticipato dall’importante vittoria conquistata a Fuorigrotta. L’allenatore, però, ha un problema serio che lo tiene in ansia per la sfida contro gli azzurri: il numero di diffidati. Sono ben quattro, e tutti giocatori molto importanti per il Milan: Tonali, Tomori, Krunic e Ballo-Tourè.