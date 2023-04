Napoli, chi sarà il centravanti contro il Milan? Spalletti esce allo scoperto in diretta

Chi sceglierà Luciano Spalletti nel ruolo di centravanti per la sfida col Milan? L’allenatore ha risposto a questa domanda anche durante l’intervista…

E’ la grande domanda che in queste ore tiene banco in casa Napoli: chi sarà il centravanti per la sfida di Champions League contro il Milan? L’assenza di Osimhen, manco a dirlo, pesa tantissimo sulle spalle di una squadra che in questi mesi ha goduto dell’importante stato di forma dell’attaccante nigeriano che ha trascinato i suoi compagni a suon di gol. Contro i rossoneri, però, Osimhen non ci sarà ed ora c’è da capire chi prenderà il suo posto. In campionato è stato il turno di Giovanni Simeone che sarà allo stesso modo assente per la sfida di domani, anche lui colpito da infortunio.

Ed allora cosa si fa? Nelle ultime ore un barlume di speranza ha fatto capolino in casa azzurra: il recupero in extremis di Giacomo Raspadori ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti, quanto meno per avere a Milano almeno un giocatore in grado di interpretare il ruolo di centravanti. Vero è, però, che l’ex Sassuolo ha svolto praticamente in solo allenamento in gruppo e non è nella migliore condizione fisica considerando anche il rientro dall’infortunio.

Napoli, chi gioca contro il Milan? Le parole di Spalletti

Dunque, possibile che sia Raspadori l’uomo scelto da Spalletti nel ruolo di prima punta? Nelle prossime ore l’allenatore dovrà sciogliere i dubbi. La verità è che l’attaccante arriva da un infortunio, poco tempo di lavoro con il gruppo e dunque la scelta di Spalletti potrebbe ricadere su una soluzione tampone pur avendo recuperato Raspadori.

Spalletti ne ha parlato in conferenza ma anche ai microfoni di ‘SportMediaset’, rispondendo proprio sul delicato tema del centravanti da scegliere contro il Milan. “Probabilmente non è pronto per giocare 90’, allora probabilmente vanno fatte delle valutazioni se prima o se dopo”, ha detto l’allenatore durante l’intervista. Insomma, non è pensabile vedere Raspadori per tutta la partita in campo. Possibile, dunque, che si opti per un falso nueve, un giocatore ‘improvvisato’ in quella posizione: Elmas, in questo senso, è il primo indiziato.