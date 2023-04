Napoli, De Laurentiis può gioire: ecco quanto vale la Champions League

Aurelio De Laurentiis ha incassato cifre enormi, A pochi giorni dalla sfida col Milan, il numero la cifra potrebbe anche salire.

Mercoledì 12 aprile andrà in scena la prima delle due sfide di Champions League tra Napoli e Milan.

I quarti di finale di Champions League potrebbero essere un crocevia della stagione di entrambe le squadre. Dopo Lamborghini netta vittoria del Milan in campionato con il risultato di 4-0, il Napoli è tornato coi piedi per terra. Brutta la sconfitta subita contro i rossoneri, ma adesso testa alla sfida europea dove, come hanno detto entrambi i tecnici, l’aria è diversa.

E se da un lato il passaggio del turno sarebbe fondamentale per le stagioni di entrambe le squadre da un punto di vista della soddisfazione, dal punto di vista economico la situazione non sarebbe da meno. quanto incassano le squadre attraverso la Champions League?

Napoli, quanto incassa dalla Champions League

L’Uefa distribuisce circa 2 miliardi di euro tra i vari partecipanti attraverso diversi parametri.

Ogni club incasserà una quota di partenza pari a 15,64 milioni di euro (il 25% del totale distribuito equamente). Un altro 30% (circa 600 milioni di euro) è suddiviso sulla base delle singole prestazioni. Ancora un altro 30% viene suddiviso sulla base dei coefficienti decennali, infine il 15% restante è composto da cifre sulla base del market pool.

Secondo questo parametro il Napoli ha attualmente incassato 15,64 milioni di euro come quota di partenza. 14 milioni di euro sono derivanti dalla fase a gironi (2,8 milioni per ogni vittoria e 900mila euro per ogni pareggio). 1,5 milioni sono i milioni incassato dagli azzurri grazie alla novità introdotta dall’Uefa: un a quota di partite pareggiate distribuite sulla base delle vittorie.

Il ranking decennale consegna al Napoli 18,19 milioni di euro (16 quote dal valore di 1,37 milioni ciascuna) e infine 8,76 milioni di euro incassati dal market pool.

Quanto incasserebbe il Napoli se dovesse battere il Milan e superare il turno, qualificandosi alla Semifinale? La qualificazione alla semifinale di Champions League vale 12,5 milioni di euro, che si andrebbero a sommare ai 78 già incassati dal Napoli. Se dovesse arrivare in finale il Napoli incasserebbe 15 milioni di euro e se dovesse laurearsi campione 4 milioni.

Cifre enormi per il Napoli, che grazie alla politica intrapresa l’estate scorsa, riempirebbe realmente le casse della società.