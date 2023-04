Napoli-Verona si gioca anche sul mercato: i piani di Giuntoli

Il Napoli avrà il Verona come prossimo avversario in campionato, ma tra le due squadre, in estate potrebbero esserci anche incroci di mercato.

Il Napoli batte a fatica il Lecce ma torna a fare 3 punti in campionato, in attesa della trasferta di Champions League a San Siro. In mezzo alla doppia sfida europea, i partenopei dovranno vedersela con il Verona, terz’ultimo in Serie A, ma legato alla formazione campana da un lungo sodalizio di mercato. In questi anni, infatti, Cristiano Giuntoli ha spesso pescato dagli scaligeri per i rinforzi del Napoli, e anche la prossima estate potrebbe essere così.

Prima Amir Rrahmani, più di recente Giovanni Simeone: sono due gli ex veronesi nella rosa del Napoli capolista. Un dato di cui nei giorni scorsi ha parlato anche il presidente Maurizio Setti, complimentandosi proprio con il centrale kosovaro lanciato dalla sua squadra. Il presidente del Verona ha raccontato alla ‘Gazzetta dello Sport’ che anche Amrabat era stato vicino a trasferirsi in azzurro, anche se poi la trattativa sfumò.

Ma nulla vieta che queste circostanze possano riproporsi la prossima estate, con il Napoli a caccia di rinforzi a prezzo contenuto. A favorire uno o più possibili trasferimenti potrebbe intervenire un’eventuale retrocessione del Verona, oggi a -6 dalla zona salvezza, che costringerebbe i veneti a cedere pezzi pregiati. Ma nonostante la posizione in classifica, il club scaligero ha tanti profili interessanti, che potrebbero fare al caso del Napoli.

Il Napoli guarda in casa Verona: chi farebbe comodo a Spalletti?

Il primo della lista è ovviamente Josh Doig, il 20enne scozzese protagonista di una stagione da 2 gol e 4 assist in 20 partite. Il terzino sinistro è nei piani di Giuntoli almeno da dicembre 2022, anche se poi il trasferimento al Napoli a gennaio non si concretizzato. Ma in estate il ds dei campani potrebbe tornare alla carica: Doig sarebbe un acquisto in prospettiva, considerando che a maggio Mario Rui spegnerà 32 candeline.

Da tenere d’occhio è però anche il 19enne centrale difensivo Diego Coppola, una giovane promessa in un settore in cui il Napoli ha un solo giocatore under 25, cioè Ostigard. Il terzo profilo che potrebbe fare al caso di Spalletti è Lorenzo Montipò, 27enne portiere che in questi anni ha dimostrato ottima affidabilità. Il posto di Meret, attualmente, è intoccabile, ma alle sue spalle Gollini è solo in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.