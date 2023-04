🔴 Prima l’assenza e poi la beffa: Napoli-Osimhen, brutte notizie

Osimhen non ci sarà contro il Milan, domani sera in Champions. Ma i problemi del Napoli legati all’attaccante potrebbero non essere finiti.

Le brutte notizie non vengono mai da sole, e in questo momento pare che a Napoli lo sappiamo molto bene. Poco fa, ‘Sky Sport’ ha annunciato che Victor Osimhen non sarà della partita, domani sera contro il Milan in Champions League, ed ecco arrivare un’altra novità sull’attaccante. Anche stavolta c’è poco da stare allegri per i tifosi partenopei, con la loro squadra arrivata a un punto fondamentale della stagione.

Senza il nigeriano, il Napoli è sembrato trasformato (in negativo) nelle ultime due partite. Prima è arrivata la pesante sconfitta interna proprio col Milan, e poi la vittoria poco convincente sul Lecce in trasferta. Giovanni Simeone, sostituito ideale di Osimhen, ha deluso, ma domani sera Spalletti non potrebbe schierarlo neanche se volesse, a causa di un infortunio. Spazio dunque a Raspadori come punta centrale, sebbene sia da poco tornato a disposizione.

Arrivati ormai in dirittura d’arrivo della stagione, i partenopei sembrano iniziare a mostrare il fiato corto. I risultati ottenuti fin qui sono stati eccezionali, ma non riuscire a raggiungere la semifinale sarebbe una brutta delusione, visto l’avversario. Ma a preoccupare non è solo il presente, quando si parla di Osimhen, e dalla Germania arriva un’indiscrezione che non può far stare sereno nessuno in quel di Napoli.

Addio Napoli: Osimhen gradisce la big straniera

Nei mesi scorsi si è parlato degli interessamenti di Real Madrid e soprattutto Manchester United, ma adesso ‘Sky Sport Deutschland’ rivela che anche la regina della Bundesliga guarderebbe al nigeriano. Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel avrebbe infatti contattato l’attaccante del Napoli a marzo per un possibile trasferimento in estate, e Osimhen si sarebbe mostrato interessato.

A riportarlo è il giornalista tedesco Florian Plettenberg, che però mette in chiaro che, al momento, il costo della punta è troppo elevato. Il Napoli, infatti, vuole 130 milioni di euro per cederlo, e il Bayern non è sicuro di voler spendere così tanto. Tuchel, però, vuole il suo centravanti: dall’addio di Lewandowski, i bavaresi non hanno trovato un rimpiazzo nel ruolo. Choupo Moting è l’opzione principale come prima punta, ma ha 34 anni.