“Sarà a San Siro”: Milan-Napoli, il retroscena non farà piacere agli azzurri

Grande attesa per la sfida tra Milan e Napoli di Champions League. I rossoneri provano la carta porta fortuna per il match di domani.

La Champions League entra nel vivo con i quarti di finale. Questa sera in campo l’Inter, domani invece sarà il turno di Napoli e Milan che si affonteranno a San Siro nel derby italiano. Un match che per il Napoli rappresenta un appuntamento con la storia, visto che gli azzurri sono per la prima volta ai quarti di finale nella loro storia, ma che anche per il Milan significa moltissimo. Sia per quanto riguarda questa stagione, sia in prospettiva.

I rossoneri infatti sono invischiati in una dura, e per nulla facile, lotta Champions League. La Lazio al momento sta acquistando continuità, la Roma di José Mourinho è in ripresa e sulle concorrenti, tra cui ci sono appunto il Milan, ma anche l’Inter e l’Atalanta, aleggia anche l’ombra di un possibile ritorno della Juventus senza penalizzazione. Una situazione che, in prospettiva, renderebbe un’eventuale vittoria della Champions League da parte del Milan doppiamente importante.

Al di là dell’indubbio prestigio che comporterebbe vincere la Champions League, una sua vittoria significherebbe anche un grandissimo ritorno economico, oltre che la certezza di partecipare anche il prossimo anno indipendentemente dalla posizione finale in Serie A. Ecco quindi che per il Milan, visto anche una parte di tabellone non certo impossibile, il quarto di finale assume contorni importantissimi. E, a d aiutare i rossoneri, oltre all’assenza tra la fila del Napoli, potrebbe esserci anche il portafortuna sugli spalti: il proprietario Gerry Cardinale.

Milan-Napoli, a San Siro anche il portafortuna Gerry Cardinale: con lui sugli spalti solo vittorie

Una curiosa statistica rende particolarmente lieta per i tifosi la presenza sugli spalti del proprietario del Milan. Questa stagione ogni volta che Gerry Cardinale è a San Siro ad assistere alla partita della sua squadra, il Milan vince sempre. Fino ad ora il numero uno rossonero ha il 100% di vittorie quando è a San Siro.

Come riporta SportMediaset il presidente è in Italia. E quando decide di assistere alle partite del suo Milan a San Siro sono sempre gioie. Quest’anno infatti ha assistito ai match contro Inter, Juventus e Tottenham. Risultati? Tre vittorie su tre, la prima per 3-2, la seconda per 2-0 e la terza per 1-0 (poi rivelatori fondamentale nell’ottica del doppio confronto).