“Sarà difficile…”: il top del Napoli fa tremare tutti, questa non ci voleva

Il giocatore del Napoli ha parlato all’agenzia Associated Press prima della gara con il Milan inviando un messaggio poco tranquillizzante

I sorteggi di Nyon hanno assegnato il Milan al Napoli. Gli azzurri, vicini a soffiare il titolo di campioni d’Italia alla squadra di Stefano Pioli, dovranno mostrare un volto differente rispetto a quello fatto bene nel match di campionato quando i rossoneri si sono imposti al Maradona con il risultato di 4-0.

Un punteggio che nessuno si sarebbe aspettato e che ora tutti i napoletani sperano non crei contraccolpi psicologici in vista del doppio appuntamento Champions. A spazzare via qualsiasi scoria psicologica sono arrivate in queste ore le dichiarazioni di uno degli inamovibili di Luciano Spalletti. Il calciatore partenopeo però ha messo un pizzico di paura con le sue parole in merito al futuro.

Champions League, Lobotka chiarisce le intenzioni del Napoli: “Vogliamo conquistare la metà campo avversaria e segnare” ma sul futuro mette in guardia

Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, calciatore di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, ha concesso una lunga intervista all’agenzia di stampa Associated Press. Il calciatore ex Celta Vigo ha confezionato un messaggio che ha il sapore dell’avviso per il Milan.

Lobotka, infatti, ha evidenziato la voglia del Napoli di mettere paura alla formazione di Stefano Pioli. Parlando del match di domani sera a San Siro, il centrocampista slovacco ha detto: “Vogliamo giocare in avanti e conquistare la metà campo avversaria per segnare e dimostrare di voler vincere la partita. Non ci importa in questo senso contro chi giochiamo”.

Un chiaro messaggio al Milan. Il Napoli si presenterà a San Siro con l’obiettivo di fare la partita, come nelle sue caratteristiche. Le parole di Lobotka chiariscono, qualora ce ne fosse bisogno, che l’intenzione degli azzurri non è quella di speculare nei primi 90’ della sfida in attesa del match di ritorno da giocare in casa ma partire in maniera decisa e creare qualche difficoltà ai rossoneri.

“La cosa più importante è la fiducia, Spalletti ti aiuta sempre. Quando avverto la fiducia del tecnico allora posso mostrare le mie qualità”, ha continuato. Lobotka poi si è espresso sulla possibilità di trattenere l’intera squadra nella prossima stagione: “Sarà difficile perché ci sono molti giocatori e alcune squadre in cui tutti sognano di giocare. Sappiamo che contano molto i soldi. Se qualcuno viene ed offre 120 milioni di euro per Osimhen è difficile dire no”.