“Un destino straordinario”: Alvino sibillino sulle condizioni di Osimhen

Un tweet enigmatico scuote la vigilia della partita di Champions League tra Milan e Napoli: Osimhen al centro del post ‘incriminato’

Il Napoli partirà a breve per la trasferta di domani sera a Milano contro il Milan. Contro la formazione di Stefano Pioli, nel giro di sei giorni, gli azzurri si giocheranno il loro destino europeo. Da un lato la possibilità di continuare a scrivere la storia anche nella competizione internazionale dall’altro la fine di un sogno.

I prossimi 180’ chiariranno il futuro della squadra di Luciano Spalletti in Champions League. Il tecnico del Napoli deve fare i conti con le difficoltà legate all’attacco. Giovanni Simeone sarà out per infortunio ma né Giacomo Raspadori né Victor Osimhen sono nelle migliori condizioni. L’attaccante italiano è tornato in campo dopo l’infortunio e in queste ore ha svolto un lavoro personalizzato. Anche Osimhen ha svolto un programma specifico. In merito a tutto ciò in queste ore è intervenuto il giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ Carlo Alvino.

Napoli, tweet enigmatico di Carlo Alvino: “Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario”

I dubbi della vigilia di Luciano Spalletti riguardano l’attacco. In particolare il ruolo di terminale offensivo. Il tecnico toscano sta vivendo un periodo particolare in questa zona specifica del campo in quanto Raspadori è appena rientrato, Osimhen si è fermato durante la pausa per le nazionali e anche Simeone è andato out con il ritorno del campionato.

La domanda che tutti si fanno, a poche ore dalla partita di San Siro contro il Milan, è: chi giocherà in attacco?

A questo proposito, c’è da registrare un tweet di Carlo Alvino abbastanza enigmatico. Il giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ sul suo profilo personale ha scritto: “Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario… forza Victor Osimhen forza ssc Napoli”.

Il testo è stato corredato da una foto sorridente di Osimhen che rende ancora più complicato e intricato risolvere il rebus. Nei commenti, infatti, alcuni tifosi partenopei si chiedono cosa significhi il suo tweet. Qual è il messaggio nascosto subliminalmente tra le righe del suo post? Osimhen ci sarà oppure no contro il Milan? Risposte che arriveranno con la lista dei convocati della società azzurra e domani al momento dell’annuncio delle formazioni iniziali.