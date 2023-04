🔴 Allarme Osimhen, lo stop si allunga? Napoli gelato

Osimhen al centro dei problemi del Napoli: l’infortunio dell’attaccante potrebbe rivelarsi più grave del previsto, complicando il recupero.

È questa la grande incognita del Napoli in questo finale di stagione: quando rivedremo Victor Osimhen? L’attaccante è stato il fulcro dell’eccezionale attacco del Napoli in questa stagione, e in particolare nel 2023 ha fatto vedere cose eccezionali. Ma il recente infortunio lo ha già tenuto fuori da due partite, e nemmeno stasera in Champions League sarà a disposizione di Spalletti.

Osimhen si è fatto male durante l’ultima sosta delle nazionali, quando è stato impegnato con la Nigeria. Tornato a Castel Volturno, il centravanti ex Lille ha riportato un problema agli adduttori, più precisamente una distrazione del muscolo. E senza di lui il Napoli non è più sembrato lo stesso, perdendo malamente in casa col Milan e poi faticando a battere il Lecce.

Spalletti e tutti i tifosi campani sperano di superare presto questa situazione, che si è aggravata a causa dello stop anche di Simeone. Infatti, stasera il Napoli si presenterà a San Siro con una sola punta centrale di ruolo, Raspadori, e non è esclusa una soluzione a sorpresa. Ma nel frattempo c’è apprensione per capire se Osimhen tornerà in tempo per la gara di ritorno.

Infortunio Osimhen: quando tornerà in campo?

Due partite già saltate, tre con quella di stasera. Dopodiché ne mancheranno 10 alla fine della stagione, più almeno altre due in caso di passaggio del turno in Champions. Obiettivo per cui, al momento, la presenza del nigeriano in attacco sembra di vitale importanza. Ufficialmente, i suoi tempi di recupero sono stati stimati in 2-4 settimane, per cui non è detto che possa essere pronto per il ritorno al Maradona del 18 aprile.

Secondo quanto scrive oggi ‘Il Mattino’, l’infortunio di Osimhen “non fa stare sereni”. Già si sperava in un recupero record per questa sera, ma ora l’obiettivo è il ritorno di settimana prossima. Bisognerà attendere le convocazioni di Spalletti per il Verona: “Se ci sarà , allora giocherà col Milan” spiega il quotidiano, parlando della punta del Napoli. Quindi, non resta che pazientare e vedere cosa succederà .