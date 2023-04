Colpo di genio Milan-Napoli: Spalletti cala il jolly

Il Napoli affronta stasera il Milan con una grossa emergenza in attacco. Spalletti è sul punto di tirare fuori una soluzione inaspettata.

L’importante, nella vita, è sapersi tirare fuori dalle situazioni difficili con un po’ d’inventiva. Lo sa bene Luciano Spalletti, che nel corso della sua carriera è stato spesso costretto a fare di necessità virtù. E vale anche oggi al Napoli, nonostante la stagione eccezionale vissuta finora. La squadra partenopea si trova oggi in difficoltà, e il suo allenatore ha pensato a una soluzione a sorpresa per la gara di stasera contro il Milan.

Problemi che riguardano ovviamente l’attacco, punto di forza del Napoli degli ultimi mesi, ma ora incredibilmente tallone d’Achille. Ieri è stata infatti confermata l’assenza di Victor Osimhen almeno nella gara d’andata dei quarti di Champions contro il rossoneri. Gli azzurri hanno già dimostrato, nelle ultime due partite, di sentirsi un po’ persi senza il loro bomber, ma anche l’alternativa è un problema.

Giovanni Simeone è a sua volta infortunato, il che lascia Spalletti con una sola prima punta di ruolo, ovvero Giacomo Raspadori. Ma l’ex Sassuolo non è al meglio, essendo da poco rientrato da un infortunio, e la sua affidabilità è un’incognita. Il Napoli si ritrova davanti a una delle sfide cruciali della stagione senza sapere bene come mettere giù il proprio fronte offensivo. Così, l’allenatore dei partenopei ha pronta una soluzione a sorpresa.

Spalletti rivoluziona l’attacco: il Milan è avvisato

Nell’emergenza, il tecnico di Certaldo è pronto a tirare fuori un jolly per scompaginare i piani del Milan di Pioli. Il Napoli, questa sera, potrebbe infatti presentarsi in campo con un inedito falso nove, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Una soluzione che gli azzurri conoscono bene, se pensiamo a quando Sarri reinventò Mertens punta centrale, con ottimi risultati.

Ma anche Spalletti, ai tempi dell’Udinese e poi della Roma, ha mostrato di non disdegnare la soluzione della punta centrale atipica. Secondo il quotidiano, l’idea per questa sera sarebbe di schierare Eljif Elmas da centravanti, assistito sulle fasce da Kvaratskhelia e Lozano. Raspadori, non ancora pienamente recuperato, sarebbe comunque a disposizione in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.