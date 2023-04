Calciomercato, che beffa per il Napoli: lo vogliono in Premier

Il giocatore azzurro è stato messo nel mirino dal club inglese, attenzione al suo contratto

Il Napoli affronterà stasera il Milan nella gara valida per i quarti di fiale di Champions League.

E’ una sfida importantissima tra due squadre che ripongono nella Champions League molte speranze.

Il Napoli per consolidare una stagione straordinaria, coronata dall’imminente scudetto e nella quale il percorso europeo potrebbe fare da ciliegina sulla torta.

Il Milan per “sistemare” una stagione al di sotto delle aspettative, con l’attuale posto in campionato che sta deludendo la piazza. Qualificarsi per la semifinale di Champions League solleverebbe sicuramente il morale in vista del finale di stagione.

Il Napoli, tuttavia, è al lavoro anche sul fronte mercato. La situazione rinnovi degli azzurri è complessa. Molti calciatori hanno già prolungato, altri però sono ancora in dubbio.

Osimhen, ad esempio, è il più richiesto. Diversi club europei l’hanno messo nel mirino e vorrebbero strapparlo al Napoli per la prossima stagione. Sarà difficile trattenerlo ma De Laurentiis dovrebbe avere un piano per convincerlo a rimanere.

Per Kim, invece, si pensa ad un adeguamento con la cancellazione della clausola rescissoria. Stessa sorte anche per Kvaratskhelia, per il quale il patron azzurro ha dichiarato che non c’è bisogno di alcun adeguamento.

Napoli, occhio a Meret: nel mirino di un’inglese

Oltre a Lobotka e Juan Jesus, anche Alex Meret ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Tuttavia dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione.

Come riportato dal The Sun, il portiere italiano è stato messo nel mirino da un club inglese. A quanto pare il Tottenham vorrebbe portare Alex Meret a Londra per la prossima stagione, retrocedendo di fatto Lloris a secondo portiere.

Ancora alla ricerca di un allenatore, gli Spurs vorrebbero il classe 1997. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis non vorrebbe lasciarlo partire.

Fresco di rinnovo fino al 2024 con opzione per un anno, Alex Meret sta disputando la prima stagione soddisfacente nel Napoli. Dopo anni di alti e bassi, il portiere azzurro ha convinto società e tifosi portando a casa ben 17 porte inviolate su 37 partite disputate questa stagione.