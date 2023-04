Milan-Napoli, brutte notizie per Maldini e Cardinale: svelato tutto

Anche il Milan è stato raggiunto da una notizia non molto positiva, in vista della gara di questa sera contro il Napoli in Champions League.

È tutto pronto per Milan-Napoli di questa sera, la sfida che vedrà affrontarsi i detentori dello scudetto e l’attuale capolista della Serie A. Uno dei match più enigmatici di questi giorni, visto l’andamento recente delle due squadre. La vincente di questa doppia sfida (ritorno previsto per il 18 aprile a Napoli) accederà alla semifinale di Champions League. Nel frattempo, però, arriva una notizia poco positiva per il club rossonero.

Non è quindi solo il Napoli ad avere preoccupazioni, in vista dell’incontro di questa sera. Per tutta la stagione, i ragazzi di Spalletti hanno mantenuto un rendimento eccezionale, espugnando anche San Siro per 2-1. Ma il recente infortunio di Osimhen sembra aver complicato improvvisamente le cose, e nel ritorno di campionato il Milan si è imposto clamorosamente per 4-0.

Un risultato sorprendente, dato che per contro i rossoneri di Pioli stanno avendo una stagione altalenante. La sfida dei quarti di Champions League si presenta quindi come piena di incognite, dopo che al momento del sorteggio il Napoli era dato come ampiamente favorito. Almeno per questa sera, i partenopei dovranno però fare a meno sia di Osimhen che della sua riserva Simeone, con un Raspadori non al meglio della condizione.

Non solo Napoli: disdetta anche per il Milan

Ma, come detto, anche in casa rossonera c’è qualche notizia poco felice, anche se di tutt’altra natura. Anche Pioli è alle prese con alcune assenze (Ibrahimovic e Kalulu), ma per il resto la sua formazione è pronta per la sfida. Il problema del Milan quindi non è proprio ‘di campo’, ma interessa maggiormente la dirigenza, anche se in un certo senso lo possiamo definire come voluto.

Stasera San Siro avrà il tutto esaurito per la sfida col Napoli: 75.000 presenze, con oltre 8 milioni di euro d’incasso al botteghino. Il che significa una cifra più bassa rispetto al record italiano stabilito contro il Tottenham a metà febbraio, con oltre 9 milioni guadagnati. Il motivo è che il Milan ha scelto di non ricorrere alla vendita libera dei biglietti, riservati agli abbonati e ai possessori della carta cuore Rossonero. Un modo per avere uno stadio quasi tutto rossonero, ma che ha anche comportato prezzi mediamente più bassi.