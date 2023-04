🚨 Ultim’ora Milan-Napoli: nuova ufficialità amara per Spalletti

Ultim’ora amarissima per il Napoli in vista della gara contro il Milan. Ecco che viene svelato tutto, c’è anche il comunicato

Dopo il 4-0 subìto in campionato al Diego Armando Maradona, il Napoli è chiamato a rispondere. La timida e impacciata vittoria di Lecce è stata comunque utile al campionato, ma gli azzurri sembrano un po’ sbiaditi in questo mese di aprile. Complice la sfortuna, che ha sottratto agli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti un paio di tasselli importantissimi. Su tutti, quel Victor Osimhen assoluto leader e trascinatore dei partenopei.

Insomma, il Napoli si presenta ad un appuntamento cruciale per la propria storia con una vera e propria emergenza in attacco. Ad acuire la già pesante assenza di Osimhen, c’è anche quella più che imprevista di Giovanni Simeone. Una brutta gatta da pelare per Luciano Spalletti, che a Milano rischia di doversi inventare un centravanti inedito per il proprio tridente, considerate anche le condizioni precarie del rientrato Raspadori. Tutte variabili che non aiutano di certo gli azzurri, che dinanzi invece affronteranno un Milan rinvigorito dalle notizie dell’ultim’ora.

Ufficialità amara per il Napoli: il Milan torna al completo, Pioli gongola ed esulta

Sì, perché Stefano Pioli può tornare ad esultare dopo il brutto pari con l’Empoli. Il suo Milan è tornato ufficialmente al completo, come si evince dai convocati diramati dal tecnico rossonero. Tornerà disponibile per i campioni di Italia in carica anche Pierre Kalulu, che durante la sosta si era infortunato con l’Under 21 della Francia e che minacciava di saltare ambedue le gare di Champions col Napoli.

E invece, l’ex Lione rientra giusto in tempo per il primo atto europeo contro gli azzurri. Assente tra i pezzi forti però Ibrahimovic, di base già tenuti fuori dalla lista UEFA del Milan. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati da Stefano Pioli.

Portieri: Mirante, Maignan.

Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers.

Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.