🔴 Non solo Osimhen e Simeone: Napoli, assenza ‘pesante’ last minute

Napoli, non solo Osimhen e Simeone… Assenza pesantissima per gli azzurri di Luciano Spalletti in vista del Milan: è successo tutto last minute

Giornata di partita per il Napoli, che questa sera sarĂ ospite del Milan tra le mura nemiche di San Siro. Per gli azzurri sarĂ una gara tutt’altro che semplice, oltre che storica. Mai la formazione partenopea era approdata così lontano nella principale competizione europea. E mai era arrivata così in forma e con i favori dei pronostici, nonostante le assenze delle ultime settimane e i risultati in campionato abbiano un po’ ribaltato tutto.

Il 4-0 inflitto dal Milan al Maradona e gli infortuni illustri hanno certamente tolto qualche sicurezza al Napoli. Le assenze pesantissime di Victor Osimhen e Giovanni Simeone andranno ad influire su un reparto offensivo adesso ridottosi all’osso. E ridottosi soprattutto al solo Giacomo Raspadori, di rientro a sua volta da un lungo infortunio e ancora lontano dall’essere al 100% delle proprie condizioni. Queste due, però, non saranno le uniche assenza che andranno a colpire il club partenopeo in vista del Milan, visto che se ne è aggiunta un’altra last minute.

Assenza ‘pesante’ last minute: Milan-Napoli, ecco chi altro resterĂ a casa questa sera

Un’assenza pesante sì, ma in tribuna. Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, Aurelio De Laurentiis non sarĂ presente a San Siro per la storica gara di andata tra il suo Napoli ed il Milan. Il patron azzurro non seguirĂ dal Meazza, dunque, la prima volta ai quarti di finale di UEFA Champions League dei suoi azzurri, bensì lo farĂ da casa.

Secondo il noto quotidiano, il patron del Napoli resterĂ comodo nella sua dimora di Ischia, noto quartier generale estivo di ADL. A fare le veci della famiglia De Laurentiis in tribuna, ci sarĂ il vice-presidente Edoardo. Per papĂ -Aurelio, invece, bisognerĂ attendere verosimilmente la gara del 18 aprile, quando al Maradona tornerĂ il Milan per il secondo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League. Nella speranza che possa essere un’occasione storica per il proprio club e per i tifosi azzurri.