“Colpa sua”: Milan-Napoli, tifosi contro l’azzurro dopo il gol

Il Napoli parte fortissimo a San Siro ma spreca tanto e prende gol come un fulmine a ciel sereno dal Milan: i tifosi azzurri insorgono.

Il Napoli è partito molto forte a San Siro questa sera contro il Milan ma alla fine sono stati i rossoneri, con il gol di Bennecer, a sbloccare la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I tifosi azzurri sono insorti e hanno colpevolizzato un giocatore nello specifico. Ecco cos’è successo.

“Mani in testa per Stefano Pioli”, hanno fatto sapere dal bordocampo ai microfoni di ‘Amazon Prime’ perché il Milan, poco dopo il gol segnato da Ismael Bennacer, non è riuscito a segnare il secondo gol con Kjaer che ha stampato il pallone sulla traversa.

Il Napoli, quindi, dopo una buona mezz’ora almeno di alto livello ha subito il gol dei rossoneri. Bennacer ha segnato su una ripartenza fulminea e grazie all’assist di Brahim Diaz. Ma i tifosi del Napoli hanno individuato il colpevole principale di quanto accaduto.

Milan-Napoli, la sblocca Bennacer: i tifosi hanno un azzurro nel mirino per il gol preso

La partita tra Milan e Napoli è attualmente ferma per l’intervallo. Al momento il risultato è di 1-0 grazie al gol segnato da Bennacer. Brahim Diaz è partito in ripartenza e ha permesso al suo compagno di segnare una rete pesantissima. Il tiro del centrocampista rossonero è stato sicuramente molto forte, eppure i tifosi azzurri hanno subito giudicato l’intervento di Alex Meret. La rete è arrivata sul suo palo e i partenopei hanno subito pensato che si sarebbe potuto fare di più.

Prontamente, infatti, sono arrivate le reazioni tramite ‘Twitter’: “Ma che fa Meret“. O ancora: “Meret non ha il DNA Champions League, si è visto qui“. E poi ci va giù in maniera ancora più netta: “Il gol che il Napoli ha subito è arrivato per colpa di Meret“. Il Napoli ora come ora ha tutto un secondo tempo per riacciuffarla con intelligenza. Oltre a un’altra sfida da 90 minuti, con il ritorno, da giocare in casa al Diego Armando Maradona.