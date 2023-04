“L’esempio perfetto”: Napoli, De Laurentiis gongola dopo l’annuncio

In attesa del match contro il Milan il presidente del Napoli si gode i complimenti prestigiosi che gli sono arrivati.

Dopo i match di Champions League di questa sera che hanno visto l’Inter prevalere sul Benfica e il Manchester City avere la meglio sul Bayern Monaco, domani si giocano gli altri due quarti di finale. Da un lato il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea, dall’altro ci sarà ol derby italiano tra Milan e Napoli.

Per gli azzurri si tratta della primissima volta ai quarti di finale della massima competizione continentale. Un risultato che certifica ancora di più la straordinaria stagione della squadra partenopeo e la gestione positiva da parte del presidente del Aurelio De Laurentiis. Ed è proprio questa gestione che è finita, in maniera positiva, nel mirino della BBC. Il celebre canale pubblico inglese, parlando dei quarti di finale di Champions League ha fatto i complimenti al presidente azzurro.

“La mancanza di risorse nel calcio italiano ha costretto alcuni club ad agire in maniera più oculata.” scrive la BBC ” Tra questi il Napoli è l’esempio perfetto. Il presidente Aurelio de Laurentiis lo ha acquistato nel 2004 dopo che era falli. Da quel momento i partenopei hanno registrato una crescita costante.”

Napoli, i complimenti della BBC: “Crescita costante e costi contenuti, il capolavoro di De Laurentiis”

“Sul campo il Napoli è arrivato secondo per tre volte e ha vinto tre trofei” si legge sulla BBC. “Il dato importante è che gli azzurri giocano le coppe europee da tredici anni consecutivi, ma soprattutto hanno sempre tenuto i bilanci in ordine, fino al capolavoro della scorsa estate: il Napoli ha venduto calciatori della vecchia guardia come Insigne e Koulibaly, e ha acquistato nuovi calciatori eccellenti come Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae spendendo anche poco.”

Un gruppo amalgamato perfettamente dal tecnico: “Con Luciano Spalletti il Napoli è diventata la squadra più sorprendente dell’anno. Qualità e costanza figlie di un progetto cresciuto attraverso la pianificazione e il potere delle idee, con i ricavi delle cessioni maggiori, come quelle di Gonzalo Higuain alla Juventus e di Edinson Cavani ed Ezequiel Lavezzi al Paris St-Germain che sono stati usati negli anni per far crescere la squadra e il progetto.”