Milan-Napoli, altra bordata di Maldini a Spalletti: lo ha detto davvero

Il Napoli se la sta vedendo con il Milan per la gara di andata dei quarti di Champions League: nel pre-partita sono arrivate parole piccate.

Milan-Napoli ha preso ufficialmente il via a San Siro. La gara di andata dei quarti di finale di Champions League ha il sapore di un derby tutto italiano. Anche se nel pre-partita sono arrivate parole abbastanza piccate.

Il Milan sta ospitando quindi il Napoli a San Siro. L’ultimo incontro in campionato, al Diego Armando Maradona, è finito con una schiacciante vittoria per i rossoneri.

Proprio in occasione del match di Serie A, mentre le squadre stavano rientrando in campo dal tunnel degli spogliatoi per il secondo tempo, è arrivato il battibecco tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti. La situazione è stata poi spiegata dal tecnico azzurro. Ma stavolta a ritornare su quanto accaduto è stato lo stesso Maldini. Le sue parole.

Milan-Napoli, poco prima dell’avvio ha parlato Maldini: le parole su Spalletti

Paolo Maldini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della sfida di stasera ma non solo. Le sue parole anche su Luciano Spalletti: “Vivere un quarto di finale di Champions da dirigente è un’altra storia, ma è emozionante seppur lo vivi con un pizzico di esperienza in più. Se ho chiarito con Spalletti? Non ne vorrei più parlare, ne ha parlato tanto lui e forse anche troppo per i miei gusti“.

Maldini ha poi parlato del portoghese più chiacchierato del Milan, soprattutto per la questione rinnovo di contratto: “Per noi Rafael Leao è determinante, lo ha dimostrato a Napoli e anche l’anno scorso. Forse il suo problema è la continuità ma da quando è arrivato ha fatto passi avanti. Con Kvaratskhelia è l’unico che può cambiare le partite da solo”. E concludendo: “Arrivare in finale sarebbe un sogno, ma devi fare i passi giusti per arrivarci”.