Milan-Napoli, Spalletti suona la carica: “20 punti…”

Il Napoli questa sera affronterà nuovamente il Milan, stavolta a San Siro e in Champions League: le parole di mister Spalletti.

Il Milan ospita questa sera il Napoli di Luciano Spalletti a San Siro. Notte europea, notte di Champions League e dalle tante emozioni. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato anche il tecnico del club partenopeo. Ecco le sue parole.

Il Napoli vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta che i rossoneri gli hanno inflitto in campionato di Serie A. Stasera si gioca in Champions League ed è tutta un’altra storia.

Lo sa Stefano Pioli, così come lo sa Luciano Spalletti. Per lui bisogna innanzitutto divertirsi. Ma deve esserci anche sacrificio e impegno. Ecco cos’ha dichiarato.

Milan-Napoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato così Spalletti

Ai microfoni di ‘Amazon Prime’ ha parlato così, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Napoli, Luciano Spalletti: “Noi a pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire in questa serata. Sono serate che dobbiamo vivere con tutta la sua ampiezza. Se una serata te la guadagni con il sudore, il sacrificio e l’impegno poi non devi avere rimpianti, vai giochi e alla fine valuteremo. Quando si ha a che fare con squadre di questo livello, parlo dei miei e anche quelli del Milan, dentro ci sono tanti campioni. I campioni mettono sempre a posto quello che manca dalle giocate degli altri”.

“Ci sono venuti a mancare – ha sottolineato Spalletti – giocatori come Victor Osimhen, ma mi aspetto la stessa disponibilità e qualità di quelli che hanno giocato meno. Se metti 20 punti di differenza in campionato con la squadra che affronterai in un quarto di Champions League allora significa che è un segno che hai dei valori incredibili. Elmas ha giocato meno perché ho preferito altri giocatori, ma lui meriterebbe di giocare sempre. Conosco diversi allenatori, molti li stimo per tante cose e Pioli è uno di questi”.