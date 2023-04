🔴 Napoli, la notizia dell’ultim’ora su Raspadori gela i tifosi

Attenzione alla formazione azzurra stasera. Il tecnico toscano potrebbe sferrare una mossa a sorpresa.

La gara di stasera tra Napoli e Milan potrebbe rivelarsi un crocevia delle stagioni di entrambi le squadre. Il Napoli, reduce dalla vittoria a Lecce, deve riprendersi dalla brutta sconfitta subita proprio contro i rossoneri. Il Milan invece viene da un anonimo pareggio contro l’Empoli. La precedente vittoria col Napoli, però, potrebbe riaccendere gli animi. Si attende una sfida, quindi, all’ultimo respiro.

Stasera si affronteranno nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League, ma il vero scoglio sono i dubbi di formazione per Luciano Spalletti.

Gli assenti Osimhen e Simeone, entrambi infortunati, complicano tremendamente la vita del tecnico toscano, che dovrà tirare fuori l’asso dalla manica stasera.

Sky Sport riporta la probabile formazione del Napoli di Luciano Spalletti.

I ballottaggi dovrebbero comprendere Mathias Olivera, in vantaggio su Mario Rui, e Hirving Lozano avanti rispetto a Matteo Politano.

In attacco la situazione è critica a pochissime ore dall’attesissimo match. Giacomo Raspadori è l’unica punta disponibile ma, come si apprende, non dovrebbe partire titolare.

Troppo rischioso farlo partire tra i primi undici visto il recentissimo recupero dall’infortunio. Meglio tenerlo pronto per farlo subentrare partita in corso, magari come jolly in caso di necessità.

Milan-Napoli, mossa a sorpresa di Luciano Spalletti

In attesa della riunione tecnica di Luciano Spalletti insieme con lo staff azzurro, per adesso si apprende che il Napoli potrebbe portare una novità.

Eljif Elmas, infatti, potrebbe addirittura essere utilizzato, da titolare, come falso nueve. Una mossa azzardata che potrebbe, tuttavia, scombussolare la strategia del Milan e di Stefano Pioli.

Un jolly mai utilizzato finora da Spalletti. Elmas è in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori. Il macedone potrebbe adattarsi meglio al ruolo “improvvisato” lasciando spazio all’ex Sassuolo che subentrerebbe a partita in corso.

Questa dovrebbe essere, dunque, la probabile formazione del Napoli stasera:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Kim, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Lozano, Kvaratskhelia, Elmas.

Si attendo aggiornamenti in merito alla formazione ufficiale e anche in merito a quella del Milan.