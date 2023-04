✅ Napoli, Lobotka ingabbiato col Milan: la soluzione che può ‘salvare’ Spalletti

Come liberare Lobotka dalla gabbia costruita da Pioli e vista nel match di campionato col Milan? Arriva il suggerimento dell’ex portiere.

Il Napoli si prepara all’importante partita di stasera. La sfida contro il Milan rappresenta un passaggio cruciale per la stagione degli azzurri. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiarito a più riprese quanto sia importante fare bene anche in Champions League. E cosi anche il sorteggio è sembrato benevolo visto l’aver evitato squadre big in Europa come Manchester City, Real Madrid o Bayern Monaco. Il Milan, però, ad oggi è un avversario altrettanto temibile: lo 0-4 subito allo Stadio Diego Armando Maradona è un risultato emblematico, e per questo stasera servirà grande attenzione.

Luciano Spalletti non vuole andare incontro agli stessi problemi avuti nella partita di campionato, e proprio per questo servirà un lavoro certosino sotto il punto di vista tattico. A centrocampo, tanto per fare un esempio, l’allenatore del Napoli dovrà applicare le giuste contromisure per evitare di farsi cogliere di sorpresa come accaduto al Maradona. Certo, l’assenza di Victor Osimhen peserà e non poco sulle spalle della squadra azzurra. Simeone sarà out allo stesso modo, e cosi è possibile che le chiavi dell’attacco vadano a Giacomo Raspadori che, però, ha svolto soltanto oggi lavoro in gruppo.

Napoli, come eludere la gabbia su Lobotka? La soluzione di Nando Orsi

Un altro problema riscontrato nella partita di campionato si è sottolineato a centrocampo. Pioli ha piazzato tre uomini sul centrocampo azzurro, addirittura affidando Lobotka a due giocatori diversi, creando cosi una vera e propria gabbia attorno allo slovacco. Proprio Lobotka rappresenta un fulcro di gioco per il Napoli e Spalletti dovrà studiare il modo di tenerlo fuori da questa sorta di ingabbiamento già visto in campionato.

L’ex portiere Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, ha lanciato un suggerimento per Luciano Spalletti in relazione proprio a Lobotka e come ‘liberarlo’ contro il Milan. “Per evitare che Lobotka venga ingabbiato Spalletti potrebbe abbassare Anguissa in fase di possesso palla”, ha detto Orsi in diretta. “Ma non credo che riesca sempre il giochetto di ingabbiare Lobotka. Per me il Napoli giocherà e non gestirà perché si tratta di 180 minuti”, ha ancora ammesso l’ex portiere.