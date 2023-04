Napoli, questa non ci voleva: doppia mazzata per Spalletti

Il Napoli anche a San Siro e in Champions League fatica contro il Milan: sotto di un gol arrivano altre brutte notizie. Out per la gara di ritorno.

Il Napoli soffre anche in Champions League e a San Siro contro il Milan. Dopo un avvio di gara ad alta intensità, gli azzurri sono andati sotto di un gol segnato da Ismael Bennacer. Ma in casa del club azzurro sta piovendo sul bagnato. Non ci saranno due colonne portanti nella gara di ritorno.

Il Napoli è sceso in campo attaccando con forza il Milan per cercare di sbloccare subito il match e cancellare i fantasmi della cocente sconfitta subita dai rossoneri in campionato.

Eppure a segnare l’unico gol della gara è stato Ismael Bennacer, su ripartenza che di fatto ha avuto il sapore di un dejà-vu di quanto già avvenuto solamente qualche giorno fa al Diego Armando Maradona. Il problema è che sta decisamente piovendo sul bagnato i questo momento. Gli azzurri sono in 10 uomini e due giocatori imprescindibili non ci saranno al ritorno.

Milan-Napoli, gli azzurri restano in dieci e anche un’ammonizione pesa: ecco chi non ci sarà al ritorno

Il Napoli senza Victor Osimhen fatica a segnare. Manca anche Giovanni Simeone per infortunio e Giacomo Raspadori, nonostante il rientro, non è decisamente al meglio. La squadra di Luciano Spalletti ha provato in tutti i modi a segnare almeno un gol, ma con Mike Maignan è davvero difficile riuscire nell’impresa. Il problema che si somma agli altri, ora come ora, è anche quello delle assenze per gli squalificati.

Il Napoli, nel corso del secondo tempo, è rimasto in 10. La gara per gli azzurri si è innervosita non poco e Anguissa è stato espulso per doppia ammonizione. I due cartellini gialli sono arrivati praticamente nel giro di 4′. Non ci sarà perciò neppure al ritorno. Ma non è l’unico. Perché dopo la concessione di un calcio di punizione a favore dei rossoneri, Kim ha protestato ed è stato ammonito. Era diffidato e salterà perciò la gara di ritorno.