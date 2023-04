🎉 Napoli, salti di gioia per Spalletti: che manna in arrivo

In attesa di scendere in campo contro il Milan, arriva una bellissima notizia per Spalletti. Ecco che esulta anche il tecnico di Certaldo: svelato il motivo

Giornata storica per il Napoli, che questa sera disputerà il suo primo quarto di finale di Champions League. Mai nella propria storia gli azzurri erano approdati così lontano nella principale competizione europea e a San Siro proveranno a raggiungere l’ennesimo record di questa stagione. Non sarà facile, però, battere il Milan di Stefano Pioli. Soprattutto dopo l’esemplare 4-0 subìto a domicilio qualche settimana fa.

E poi, non sarà facile anche considerando le pesanti assenze che gravano sull’undici titolare di Luciano Spalletti. Il forfait per infortunio di Victor Osimhen campeggia su tutte le altre, ma non si può ignorare anche il forfait di Giovanni Simeone. L’argentino ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Lecce. Una doccia gelata per il Napoli, che si presenterà a San Siro questa sera con un solo attaccante in rosa. E persino a mezzo servizio, considerate le condizioni di Giacomo Raspadori.

Buone notizie per il Napoli: colpo di scena per il rientro di Simeone?

Insomma, a Napoli si apre ufficialmente lo stato di emergenza per il reparto avanzato, anche se le ultime che giungono potrebbero indurre ad uno sperato colpo di scena. In particolare per il rientro in organico del Cholito Simeone. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, l’argentino potrebbe rientrare prima del previsto, con una data già cerchiata in rosso in questo mese di aprile.

Quale? Quella del 29 aprile, quando il Napoli ospiterà la Salernitana al Maradona e si giocherà verosimilmente uno dei primi match-point per lo Scudetto. Incrocia le dita, dunque, Spalletti, in attesa di godersi una eventuale manna in arrivo. Il Cholito dovrebbe saltare soltanto (si fa per dire) le due gare di Champions col Milan e quelle di campionato contro l’Hellas Verona al Maradona e contro la Juventus allo stadium.