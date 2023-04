“Non vogliamo…”: che ‘minaccia’ al Napoli, rivelazione totale

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan questa sera, ma intanto dall’ambiente rossonero arriva una dichiarazione netta prima del match.

Si scalda il clima in vista della gara di questa sera in Champions League. Dopo la tremenda batosta subita al Maradona pochi giorni fa, il Napoli si appresta a restituire il colpo al Milan, stasera a San Siro. Di Spalletti e delle sue contromisure in vista del match, soprattutto in attacco, abbiamo già parlato. Ma anche Stefano Pioli sta pianificando come contenere il Napoli e confermare la prestazione dell’ultimo incrocio tra le due squadre.

In particolare, il tecnico rossonero ha parlato in un’intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’, in cui ovviamente gli è stato chiesto del rendimento della sua squadra in stagione. Il Milan sta vivendo molti alti e bassi, e la vittoria per 4-0 sul Napoli è abbastanza sorprendente, visti gli altri risultati recenti. Si tratta infatti dell’unico match vinto dai rossoneri in oltre un mese, che hanno visto precipitare i campioni d’Italia in quarta posizione in classifica.

Dalla vittoria sull’Atalanta del 28 febbraio, i rossoneri hanno perso con Fiorentina e Udinese, e pareggiato con Tottenham, Salernitana ed Empoli. Ma le ambizioni dei ragazzi di Pioli sono alte, e in Champions League la squadra sembra trasformarsi. La recente vittoria sul Napoli ha ribaltato i rapporti di forze tra le due formazioni, e adesso la doppia sfida dei quarti di finale è senza dubbio meno scontata.

Pioli spaventa il Napoli: ecco cosa vuole il Milan

Il Milan è una squadra giovane e di grande prospettiva, con talenti di primo piano come Leao, Maignan e Theo Hernandez. Il Napoli se n’è accorto nella visita dei rossoneri alla città campana, e adesso Spalletti deve trovare delle valide contromisure per ottenere la qualificazione europea. “Stiamo percorrendo un cammino intrapreso tre anni fa – dice Pioli a ‘L’Equipe’ – quando eravamo lontani dai vertici europei”.

La crescita della sua squadra è stata continua, e ha portato fino allo scudetto dell’anno scorso. Le cose, in questa stagione, stanno andando meno bene in campionato, ma in Champions League è tutta un’altra storia. “Sono fiero di vederla crescere, ma la storia del Milan è di giocare in Champions. Siamo felici, ma non vogliamo fermarci qui” ha detto il tecnico rossonero. Al Napoli, questa sera, il compito di rispondere sul campo alla ‘minaccia’ milanista.