“Rabbia…”: Napoli, notizia amarissima in vista del Milan

Napoli, tutto pronto per la sfida di questa sera contro il Milan. Attenzione, però, alla notizia amarissima in vista di San Siro: ecco svelato tutto

Manca ancora qualche ora, poi sarà fischio di inizio tra Milan e Napoli. Gli azzurri allenati e guidati da Luciano Spalletti saranno ospiti dei rossoneri, nello storico appuntamento dei quarti di finale di UEFA Champions League. Mai nella propria storia il club partenopeo era approdato così lontano nella principale competizione europea. Mai, però, era arrivato ad un appuntamento così malandato e incerottato nel corso di questa brillante stagione.

Il rientro dalla sosta delle Nazionali di fine marzo è stato traumatico per il Napoli. Nel giro di pochissimi giorni, gli azzurri si sono trovati a fare i conti con gli infortuni e con l’assenza prolungata della stella Victor Osimhen. E poi si sono trovati a fare i conti con la stanchezza, con il 4-0 subìto proprio dal Milan al Maradona e ancora l’infortunio di Simeone ed il rientro a mezzo servizio di Raspadori. Insomma, tutti temi che cozzano con l’entusiasmo generatosi nelle ultime settimane e che grava sul morale della piazza e dei giocatori.

Napoli-Osimhen, retroscena amarissimo in vista del Milan: ecco svelato tutto

Morale che ha subìto qualche colpo è anche e soprattutto quello di Victor Osimhen. Il nigeriano aveva provato a recuperare in tutti i modi per la gara dell’andata, ma non è riuscito a rientrare tra i convocati per la gara di questa sera. Ed è una notizia che la piazza e lo stesso calciatore non hanno presso benissimo.

A rivelare tutta la frustrazione dell’ex bomber di Lille e Wolfsburg è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che sulle proprie colonne argomenta l’amaro retroscena in casa Napoli. “Il nigeriano ha lasciato il centro tecnico di Castelvolturno a bordo della sua Mercedes – spiega il noto quotidiano – Con il broncio e la rabbia soffocata di non poter partecipare alla prima delle due sfide che avranno come obiettivo la semifinale di Champions League”. La speranza in casa Napoli, adesso, è di ritrovare il miglior Osimhen in tempo per la gara di ritorno.