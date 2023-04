😳 Sarri fa tremare il Napoli: che sgambetto a De Laurentiis

Il Napoli, al termine della stagione, rischia di perdere una delle sue colonne portanti: il centrocampista è finito nel mirino della Lazio.

Il Napoli ha cominciato ad attivarsi, in vista della sessione estiva del mercato. Nel mirino di Cristiano Giuntoli sono finiti diversi elementi di qualità , ritenuti funzionali al progetto tattico di Luciano Spalletti: è il caso, ad esempio, di Lazar Samardzic dell’Udinese e di Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Il club, al tempo stesso, proverà a blindare i gioielli della rosa: uno di questi, in particolare, è finito nel mirino della Lazio.

Si tratta di Piotr Zielinski, impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati da ormai diverse settimane tuttavia le parti continuano ad essere molto distanti. Il polacco, dal canto suo, non vorrebbe rinunciare allo stipendio attualmente percepito (3.5 milioni netti all’anno). Il direttore sportivo, su input di Aurelio De Laurentiis intenzionato a ridurre il monte-ingaggi, ha invece messo sul piatto una proposta contenente cifre inferiori.

Le interlocuzioni proseguiranno, con Spalletti che ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per trattenerlo e sventare una sua partenza. Zielinski, autore di 7 reti e 10 assist in 37 apparizioni complessive, nel frattempo è finito nel mirino dei biancocelesti che, al termine della stagione, rischiano di dover dire addio a Sergej Milinkovic-Savic inseguito da diversi top club della Premier League. Il rinnovo è lontano e così il serbo, attraverso il proprio agente Mateja Kezman, ha fatto sapere al direttore sportivo Igli Tare di valutare la possibilità di andare via in estate.

Napoli, Zielinski nel mirino della Lazio

Milinkovic-Savic, in particolare, piace molto all’Arsenal e al Newcastle. In Italia, invece, ad aver preso informazioni nei suoi confronti è stata la Juventus non ancora del tutto sicura di riuscire a trattenere Adrien Rabiot. In caso di sua partenza allora la Lazio, come confermato da ‘Sportmediaset’, punterebbe forte proprio su Zielinski così da tranquillizzare Maurizio Sarri sulla bontà del piano di sviluppo pluriennale della Lazio.

La questione è quindi aperta, con la Lazio che a breve proverà a sondare il terreno al fine di verificare la sua disponibilità a trasferirsi nella Città Eterna. Il Napoli, invece, sarà chiamato a prendere una decisione definitiva. Il momento della verità sta per arrivare. Sarà addio o nuovo amore. Zielinski, intanto, riflette. Il corteggiamento biancoceleste è già scattato.