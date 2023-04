Serginho lascia i napoletani senza parole: sentenza nettissima

Parole di stima quelle dell’ex calciatore. Un a chiave di lettura per il match di stasera.

Stasera il Napoli affronterà il Milan nella gara valida per i quarti di finale di Champions League.

La partita di andata, a San Siro, sarà la prima delle due sfide che decideranno il futuro europeo delle due italiane.

Il Napoli deve riprendersi dalla batosta ricevuta dagli stessi rossoneri in campionato, un sonoro 4-o che ha scosso il Napoli. Senza gli infortunati Osimhen e Simeone, affronteranno un Milan reduce da un anonimo pareggio casalingo contro l’Empoli.

Si preannuncia una battaglia in campo, con le due compagini che hanno bisogno del passaggio del turno. Il Napoli per coronare una stagione fin qui perfetta, il Milan per mettere una pezza ad un campionato sotto le aspettative. Al quarto posto in classifica, gli uomini di Stefano Pioli sono ben sotto il primo posto che l’anno scorso li ha portati alla conquista dello scudetto.

Chi vincerà stasera affronterà la vincente di Inter e Benfica, altra sfida nella parte bassa del tabellone. Ieri sera l’Inter ha battuto 2-0 i portoghesi a domicilio. Le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku hanno messo una piccola ipoteca sul passaggio del turno.

Milan-Napoli, le parole dell’ex rossonero

Oggi Serginho, ex calciatore del Milan dal 1999 al 2008, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove, in vista della sfida di stasera, ha commentato la situazione del Milan.

“Il Milan alterna partite spettacolari come quella con il Napoli, o solide come quella con il Tottenham, ad altre in cui c’è troppa sofferenza. Deve riuscire a trovare un proprio equilibrio di gioco”, ha commentato.

“Stasera dipenderà molto dalla qualità di giocatori come Leao, Brahim Diaz, Tonali e Theo Hernandez. Se dovesse riuscire a trovare continuità allora avrà buone probabilità di andare in semifinale di Champions. Se il Milan è nella sua versione migliore potrà farcela anche contro il Napoli, che gioca il miglior calcio d’Europa”, ha concluso Serginho.

Parole importanti che testimoniano la stima che il mondo calcistico nutre verso il Milan di Pioli.