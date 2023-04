Napoli, il Viminale elabora il piano scudetto: “Tavolo con i tifosi…”

Quattro location, sicurezza ed organizzazione: questa la ricetta per una festa scudetto civile e responsabile.

La festa scudetto è uno dei temi principali a Napoli nelle ultime settimane. La città sembra pronta, strade e piazze sono ormai tinte d’azzurro. Resta solo da capire come si svolgerà il tutto.

Diverse le polemiche che si erano generate dalla vicenda a causa delle dichiarazioni delle autorità in merito.

La più importante era relativa alla cosiddetta “festa a numero chiuso” promossa dal sindaco Manfredi per evitare problemi di ordine pubblico.

Il Mattino riporta la fine della riunione presso il Viminale per discutere della festa scudetto. Al tavolo hanno preso parte Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano, prefetto e questore di Napoli, edilizia presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Innanzitutto il ministro Piantedosi ha voluto ribadire l’appello di Gaetano Manfredi a festeggiare in modo civile senza imbrattare i monumenti. Dovrebbe, a tal proposito, esserci anche una riunione alla quale dovrebbero prendere parte anche i vertici del tifo organizzato, con l’obiettivo di distendere gli animi e procedere verso dei festeggiamenti responsabili.

Napoli, festa scudetto: il punto sulla situazione dopo la riunione al Viminale

Alla riunione il Viminale ha confermato il rafforzamento delle Forze dell’Ordine in occasione della festa “spontanea”, quella che avrà luogo nel giorno della vittoria matematica del campionato. Un piano di sicurezza dovrebbe essere messo a punto anche per la festa conclusiva, in programma per il 4 giugno.

Dopo quelli allo stadio Maradona, i festeggiamenti dovrebbero svolgersi in location: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito (a Scampia) e l’ex base Nato di Bagnoli.

Dovrebbe esserci anche un potenziamento dei mezzi pubblici per evitare traffico automobilistico.

Infine, per evitare che tutti i tifosi s riversino nel capoluogo campano, si sta lavorando anche all’organizzazione di altre location posizionate nelle altre province. L’attenzione principale è rivolta a Caserta e Benevento, ma anche a Comuni come Giugliano, Nola o Castellammare di Stabia.

Anche da un punto di vista sanitario le autorità stanno provvedendo ad un piano ad hoc per i giorni dei festeggiamenti.